Snapper vult het programma aan!

Snapper breidt het programma van 12 modellen zitmaaiers en zero turns uit met 2 geheel nieuwe modellen. De 5 modellen zero turns worden gecompleteerd met het type ZTX 105, deze heeft een B&S 20 pk 2-cilinder Intek motor en een gelast stalen maaidek met een maaibreedte van 92cm. De zitmaaierlijn krijgt een 4e model: de SPX 275 met een B&S 23 pk Professional 2-cilinder, gelast stalen maaidek met een maaibreedte van 122 cm en is standaard uitgerust met een Eliminator™ mulchsysteem. Deze is om te zetten naar achterlossend maaien. Het Amerikaanse merk Snapper produceert zitmaaiers, zero turns en accu tuingereedschappen voor de consumentenmarkt. Het merk maakt deel uit van Briggs & Stratton en wordt geïmporteerd door Van der Haeghe BV uit Geldermalsen. Naast Snapper zullen ook de merken Ferris, Iseki, Simplicity, Köppl en Avril op de beurs aanwezig zijn. Groen Techniek Holland vindt plaats op 10-11-12 september 2019 in Biddinghuizen. Van der Haeghe bv is te vinden op stand 4.12 / veld B.