Vakantie in eigen land heeft de toeristische sector minder geholpen dan verwacht. Hotels en herbergen ontvingen in het tweede kwartaal zo’n 72% minder gasten dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Er waren in het tweede kwartaal 87% minder vakantiegangers uit het buitenland vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Bron: Financieel Dagblad