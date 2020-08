Zelfs de hittegolf hield mensen niet uit de sauna

Veel mensen die niet met vakantie gingen, zochten alternatieven en kozen voor een dagje naar de sauna. Daarbij werd vaak niet gekeken op een euro meer of minder. Massages en schoonheidsbehandelingen waren populair, zodat de gemiddelde besteding hoger lag dan in de maanden voor de corona-uitbraak.

Jos Keizer, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven (VNSWB), herkent deze trend. ‘Niet alleen is de vraag toegenomen, door beperkende maatregelen is het aanbod ook kleiner. Dat betekent dat de sauna’s en wellnessbedrijven hun kaartjes niet meer via aanbiedingen hoeven te slijten en momenteel geen gebruik maken van bijvoorbeeld Groupon. Dat komt de inkomsten ten goede.’

‘De drukte is onbegrijpelijk’, zegt John Theuws van Personal Spa Diemen. ‘Zelfs een hittegolf houdt de mensen niet uit de sauna. Waarschijnlijk vervelen ze zich dood.’ De keuze voor een privésauna vindt hij voor de hand liggen, want ‘de kans op een besmetting is hier zeer gering. Wij besteden veel aandacht aan de hygiëne: niet voor niets is de bekleding van onze rustbedden bestand tegen bleekwater.’ Ook in een reguliere sauna zou het gevaar op besmetting gering zijn. ‘Het virus kan niet tegen temperaturen boven de 80 graden Celsius’, zegt Inge Uitendaal van SpaSereen. ‘Onze heteluchtcabines hebben een temperatuur van rond de 90 graden. De ruimte die blijft steken op 60 graden, hebben we gesloten.’ Toch blijft het RIVM voorzichtig. De volksgezondheidsdienst erkent weliswaar dat het virus minder goed tegen hogere temperaturen kan, maar weet ook dat in sauna’s de luchtvochtigheid laag is. En daardoor zou het virus langer in de lucht blijven hangen. Bovendien zijn er veel onverwarmde ruimtes waarin de bezoekers elkaar kunnen tegenkomen. Dus werden op 15 maart naast cafés en restaurants ook sauna’s gesloten. SpaSereen in Maarssen ging op 1 juli weer open. Het draaide een goede zomer en kon zo een deel van de schade van de lockdown compenseren.

Nederland telt ongeveer 220 saunabedrijven. Daarvan behoren er 150 tot de reguliere sauna’s: de ruimtes worden gedeeld door meerdere mensen en bij de grotere bedrijven worden er vaak ook massages en schoonheidsbehandelingen aangeboden. Deze behandelingen zijn over het algemeen niet bij de prijs inbegrepen. Zeventig saunabedrijven bieden een of meer cabines aan voor privégebruik. Die zijn te huur voor een bedrag tussen €40 en €60 per uur. Ze worden onder meer vaak gehuurd door moslims, of door mensen die hun lichaam liever niet aan vreemden laten zien. Discretie is gewaarborgd: de klanten zien de medewerkers van de sauna alleen bij in- en uitchecken.

Wellness cijfers

€600 mln – Saunabedrijven boekten voor corona samen een jaaromzet van ongeveer €600 mln. Dat is inclusief horeca, massages en schoonheidsbehandelingen.

€12 mln – Bij de bijna 70 privésauna’s is de gezamenlijke jaaromzet €12 mln. Volgens verhuurplatform Privésauna.nl groeit de omzet jaarlijks met 20%.

7000 – Voor de corona-uitbraak werkten ongeveer 7000 mensen bij saunabedrijven. Nieuwe cijfers zijn er nog niet.

Bron: Financieel Dagblad