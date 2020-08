Leeg massatoerismeoord Benidorm bereidt zich voor op nieuwe toekomst

Toeristenoord Benidorm was nog maar net aan het heropenen toen het coronavirus weer oplaaide. Hoteleigenaren gaan ervan uit dat het nooit meer wordt zoals het was.

Het is bijna een synoniem voor massatoerisme: Benidorm. De stad aan de Spaanse kust geldt als de geboorteplaats van de pakketreis. Op een doorsneezomerdag zitten de stranden, de hotelgebouwen en de boulevards vol toeristen voor zon en zee. Dit jaar gaat het anders: nu zijn stilte en sociale afstand de sleutelwoorden.

Tegenwoordig heeft Benidorm 70.000 inwoners, en 6x zoveel in augustus. Er zijn zo’n 4 miljoen bezoekers per jaar. De meeste arriveren in volgepakte budgetvliegtuigen, liggen handdoek-aan-handdoek op het strand en drommen samen in cafés en discotheken om tot in de vroege uurtjes te drinken, dansen en flirten. Dat is geen businessmodel dat is opgewassen tegen een pandemie. Benidorm heeft daarom maatregelen genomen. Op het strand zijn vierkanten aangebracht: in elk vierkant mogen zich vier mensen bevinden. Politieagenten patrouilleren langs het water en spreken iedereen aan die geen mondkapje draagt. Sommige winkels controleren bij de ingang de lichaamstemperatuur van klanten. Meer dan een derde van de hotels is nog gesloten. De bezettingsgraad van de hotels die wel open zijn, ligt rond e 40%. In ene normale zomer is dat 90%. Mensen die in de toeristische sector werken – oftewel: vrijwel iedereen – houden er rekening mee dat misschien wel de helft van alle restaurants en cafés dit jaar failliet gaat.

De bezettingsgraad van Hotel Presidente kelderde naar 13%. Hoteleigenaar Martinez heeft overwogen om de zaak te sluiten. Maar sluiten en later heropenen brengt hoge kosten met zich mee, dus heeft hij besloten optimistisch te zijn en te hopen dat de beperkingen snel worden opgeheven. Dan valt er nog iets van het zomerseizoen te redden.

Bron: Financieel Dagblad

Foto: Shuttledirect