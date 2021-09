Hotelvastgoed verliest nauwelijks waarde

Ondanks de sterke terugval in resultaten bij hotels is er geen serieuze daling in waarde van het hotelvastgoed zichtbaar. Dat komt volgens Horwath HTL deels omdat er nauwelijks hotels ter verkoop worden aangeboden. In Europa waren dat er in 2019 bijna duizend hoteltransacties en vorig jaar maar ruim vierhonderd. Hoteleigenaren wachten met verkopen tot de huidige coronacrisis voorbij is.

Daar komt bij dat het hotelvastgoed voor beleggers zijn aantrekkingskracht nog niet heeft verloren, stelt de vastgoedadviseur. Veel kopers wachten echter op prijsdalingen die nog uitblijven. Dat komt omdat financiers hoteleigenaren vaak tegemoet zijn gekomen. Ook de verschillende steunmaatregelen van de overheid hebben eraan bijgedragen dat hotelondernemers niet in de problemen kwamen.

Cafés, restaurants en hotels maakten op grote schaal gebruik van coronasteun, rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige maand. De horeca heeft geprotesteerd tegen de aangekondigde stop van de generieke steun per 1 oktober. Hotels in toeristische gebieden doen weliswaar alweer goede zaken, maar hotels die het moeten hebben van zakenreizigers hebben het nog steeds zwaar.

Hoteliers hebben door de coronacrisis een stevige veer moeten laten, maar ze denken het jaar relatief goed af te kunnen sluiten zolang een nieuwe besmettingsgolf uitblijft. Dat staat in een rapport van vastgoedadviseur Horwath HTL, dat dinsdag wordt gepubliceerd.

De meeste hoteliers denken volgend jaar of het jaar erop weer op het niveau van voor de crisis te komen. Hotels in Amsterdam en op Schiphol, die sterk afhankelijk zijn van het internationale zakelijke verkeer dat nog niet echt op gang komt, houden rekening met een langzamer herstel. Buiten de Randstad werden in veel gevallen afgelopen zomer al betere resultaten geboekt dan in 2019.

Bron: FD