Brabant Drive Thru officieel van start

Internationale touroperators en reisagenten maken in rally-stijl kennis met het vrijetijdsaanbod in Brabant

Vanmorgen vond de officiële start plaats van de Brabant Drive Thru; een 3-daags programma, waarin zo’n 90 touroperators en travelagents in rally-stijl een roadtrip maken langs de highlights van de provincie Noord-Brabant. Via de mooiste wegen dwars door Brabant laten we samen met de vrijetijdssector zien dat Brabant dé bestemming is voor een heerlijke vakantie of weekendje weg in Brabant. De Brabant Drive Thru wordt georganiseerd vanuit de noodzaak om na corona een extra impuls te geven aan de internationale bezoekersmarkt voor Brabant.

Via drie verschillende routes, met zeven pitstops, langs veertien verschillende plaatsen over de mooiste wegen dwars door Brabant, maken de touroperators en reisagenten kennis met de provincie. Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Om vanaf volgend voorjaar ook weer veel internationale gasten te ontvangen, moeten we juist nú de buitenlandse touroperators, travel partners en reisbureaus met nieuwe energie enthousiast maken voor onze prachtige provincie”.

De Brabant Drive Thru is een initiatief van VisitBrabant en wordt georganiseerd samen met Kasteel Heeswijk, Visit Halderberge, RBT De Langstraat, Eindhoven365, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Museum, Breda Marketing, TickettoTilburg, Van Gogh Brabant, Safaripark Beekse Bergen, Efteling en Provincie Noord-Brabant