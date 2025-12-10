Hutten food & design groeit door met zesde eventlocatie: Fort Voordorp

Hutten food & design versterkt per 1 januari 2026 haar positie als toonaangevende eventpartner met de toevoeging van Fort Voordorp als nieuwe vaste locatie. Het karaktervolle fort, gelegen aan de rand van Utrecht en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO-werelderfgoed), biedt een onderscheidende setting voor grote en meerdaagse events.

Fort Voordorp is sinds 1990 in bezit van de familie Van Denderen, die het historische terrein met veel zorg heeft gerestaureerd. Hun missie om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van deze plek sluit naadloos aan bij de visie van Hutten. Het resultaat: een locatie waar historie en energie samenkomen en waar de potentie voor impactvolle events direct voelbaar is.

Ruimte voor groei en creativiteit

Maarten van Schijndel, Manager Commercie bij Hutten food & design:

“Het fort biedt capaciteit voor groepen van 30 tot 2500 personen. Dankzij twee zelfstandige gebouwen kunnen zelfs twee grootschalige events parallel plaatsvinden. Met meerdere subruimtes en 350 eigen parkeerplaatsen is dit een uiterst veelzijdige locatie voor congressen, feesten en meerdaagse programma’s. We zien bovendien kansen in combinaties met de Werkspoorkathedraal: plenaire sessies daar, subsessies op Fort Voordorp. De synergie ligt voor het oprapen.”

Sterke klik met familiebedrijf

Hutten en de familie Van Denderen tekenden onlangs een huurovereenkomst voor zeven jaar. De samenwerking voelde vanaf het eerste gesprek als een natuurlijke match. Van Schijndel: “Wij zijn van oorsprong ook een familiebedrijf. Dat merk je in hoe we elkaar begrijpen. Daarnaast hebben we veel ervaring met monumentale panden en weten we hoe je daar een gastvrije bestemming van maakt.”

Jantine van Denderen onderschrijft dat gevoel: “Tijdens onze zoektocht naar een nieuwe exploitant hoorden we een radio-interview met Bob Hutten over de visie van het bedrijf. Dat raakte ons en leidde tot het contact met Maarten. De openheid, de betrokkenheid en het enthousiasme voelden meteen goed. Hutten heeft hart voor bijzondere locaties en dat geeft vertrouwen voor een duurzame samenwerking.”

Klaar voor de toekomst

In de komende jaren krijgt het fort stapsgewijs de herkenbare Hutten-look, ondersteund door de in-house stylingteams. Met Fort Voordorp beschikt Hutten nu over zes vaste eventlocaties: De Orangerie, Klooster Bethlehem, de Werkspoorkathedraal, het Hulstkamp Gebouw, het Buitenhuys én nu Fort Voordorp.