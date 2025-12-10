Center Parcs lanceert loyaliteitsprogramma Friends en verrijkt de gastervaring in heel Europa

Center Parcs Europe introduceert Friends, een volledig vernieuwd loyaliteitsprogramma dat een belangrijke mijlpaal vormt binnen de transformatie van het merk. Met jaarlijks 4,4 miljoen gasten is het programma ontwikkeld om loyaliteit te versterken, tevredenheid te verhogen en de betrokkenheid van gasten in heel Europa te vergroten.

Nu al 1,9 miljoen Friends-leden

Na twintig jaar zonder grote ontwikkelingen is Friends volledig opnieuw ontworpen, gebaseerd op vier pijlers: erkenning, beloning, verrassing en transparantie. In plaats van een traditioneel puntensysteem werkt Friends met progressie. Het programma erkent verschillende vormen van loyaliteit: bij ieder verblijf groeit het profiel van de gast en worden nieuwe badges en niveaus vrijgespeeld, die toegang geven tot exclusieve, stapelbare voordelen.



De drie Friends-badges

1. Welcome

Vanaf het allereerste verblijf worden gasten automatisch ingeschreven, met terugwerkende kracht over de afgelopen drie jaar. Daardoor telt het programma nu al 1,9 miljoen leden in heel Europa. Met deze eerste badge krijgen gasten het hele jaar door toegang tot persoonlijke Friends-aanbiedingen, zowel bij Center Parcs als bij aangesloten partnermerken.

2. Adventurous Spirit

Deze badge bestaat uit drie niveaus, die worden vrijgespeeld op basis van het aantal verblijven:

Niveau 1 vanaf 2 verblijven

Niveau 2 vanaf 7 verblijven

Niveau 3 vanaf 15 verblijven

Naarmate leden verder doorgroeien, ontvangen zij onder meer credits voor activiteiten, voorkeur voor bepaalde accommodaties, speciale aanbiedingen, een welkomstcadeau bij aankomst en gratis early check-in. De meest betrokken gasten (niveau 3) ontvangen daarnaast een gratis verblijf en dagpassen die zij aan familie of vrienden kunnen schenken. Op het moment van lancering hebben al meer dan 300 gasten dit niveau bereikt, goed voor meer dan 15 verblijven in de afgelopen drie jaar.

3. Horizon Seeker

Met parken in vijf landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken) biedt Center Parcs volop mogelijkheden om nieuwe plekken te ontdekken. Gasten die daarbij de grens oversteken, worden beloond met extra’s.

• Level 1: na bezoeken in twee landen

• Level 2: na bezoeken in vier landen

Op elk niveau ontvangen leden lokaal geïnspireerde extra’s, zoals domeinspecifieke gifts, regionale producten of een rondleiding.



Meer loyaliteit dankzij een multichannel aanpak

Net als Center Parcs zelf biedt Friends een unieke en speelse beleving, via een klantreis die eenvoudig te doorlopen is. Dit sluit aan bij onze ambitie om gasten op elk contactmoment persoonlijk te bedienen. Daarom heeft Center Parcs de afgelopen jaren een brede multichannel strategie ontwikkeld, waarbij alle contactpunten worden benut: telefoon, e-mail, formulieren, websitefeedback, social media en reviewplatforms.

Het merk maakt daarnaast gebruik van geavanceerde datagedreven oplossingen. Dankzij realtime data, inclusief inzichten in klantbeleving, kunnen interacties vóór, tijdens en na het verblijf beter worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Deze systemen spelen een belangrijke rol in het verhogen van tevredenheid en het versterken van langdurige loyaliteit.



“Het loyaliteitsprogramma was de ontbrekende schakel in de vernieuwing van ons merk. Al meer dan 55 jaar verwelkomt Center Parcs families om midden in de natuur samen tijd door te brengen. Onze trouwe community komt ieder jaar terug, soms zelfs meerdere keren per jaar: ze ontdekken nieuwe parken in binnen- en buitenland, keren terug naar hun favoriete bestemming, vieren bijzondere momenten en bouwen tradities op die generaties meegaan. Deze community, die Center Parcs maakt tot het geliefde merk dat het is, verdient een programma dat hun betrokkenheid weerspiegelt,” zegt Laurène Beurdeley, Chief Commercial Officer, Center Parcs Europe.

“Met Friends zetten we een grote stap vooruit in onze relatie met onze gasten. Bijna de helft van onze bezoekers is al loyaal aan Center Parcs. Hun betrokkenheid erkennen en belonen is onze hoogste prioriteit, omdat dit direct bijdraagt aan tevredenheid en aanbevelingen. Het programma is daarnaast een strategisch middel om een tweede verblijf te stimuleren en de tijd tussen twee bezoeken te verkorten,” vult Beurdeley aan.



Het loyaliteitsprogramma is direct beschikbaar via My Center Parcs en de Center Parcs-app.