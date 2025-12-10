Algarve opnieuw verkozen tot ’s werelds beste strandbestemming

De Algarve is opnieuw uitgeroepen tot World’s Leading Beach Destination tijdens de World Travel Awards 2025. Het is de vierde keer dat de Zuid-Portugese regio deze wereldtitel ontvangt (na 2020, 2021 en 2024) en daarmee is de Algarve de enige strandbestemming ter wereld die deze prestigieuze onderscheiding vier keer heeft gewonnen. Hiermee laat de regio iconische bestemmingen als de Malediven en de Turks- en Caicoseilanden – beide drie keer winnaar – achter zich.

De bekendmaking vond plaats op 6 december tijdens de World Travel Awards-ceremonie in Bahrein, ook wel de “Oscars van het toerisme” genoemd. De verkiezing kwam tot stand na een wereldwijde stemronde onder reisprofessionals, gespecialiseerde media en reizigers. De Algarve liet daarbij achttien andere internationale strandbestemmingen achter zich, waaronder Porto Santo, Thailand, Cancún, de Seychellen, de Filipijnen en Zanzibar.

‘Een bijzonder moment voor de hele regio’

André Gomes, President van Algarve Tourism Bureau, benadrukt de impact van deze erkenning: “Dat wij als enige strandbestemming wereldwijd vier keer deze titel ontvangen, is een bijzonder moment voor de hele regio. Het is het resultaat van consistent en toegewijd teamwork in de afgelopen jaren. Deze onderscheiding bevestigt dat de Algarve wereldwijd tot de absolute top behoort. Wij ontvangen deze prijs met grote trots en met de verantwoordelijkheid om onze natuurlijke rijkdom te blijven beschermen en de verwachtingen van onze bezoekers blijvend te overtreffen.”

Naast deze vierde wereldtitel heeft de Algarve in het afgelopen decennium ook tien keer de award voor Europe’s Leading Beach Destination gewonnen (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023). De opeenvolgende internationale erkenningen benadrukken de uitzonderlijke kwaliteit van de meer dan 200 kilometer lange kustlijn, die bekendstaat om haar landschappelijke diversiteit, toegankelijke voorzieningen, duurzaamheid en brede aanbod aan ervaringen voor alle typen reizigers.

Over de World Travel Awards

De World Travel Awards behoren tot de bekendste internationale onderscheidingen in de reiswereld en zetten jaarlijks bestemmingen en organisaties in het zonnetje die uitblinken in kwaliteit en service. In de categorie World’s Leading Beach Destination waren 18 andere wereldwijde bestemmingen genomineerd, waaronder Cancun (Mexico), Mauritius, Filipijnen, Thailand en het Portugese eiland Porto Santo.