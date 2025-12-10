a&o Hostels neemt Schulz Hotels over als onderdeel van groeistrategie van €500 miljoen

a&o Hostels, Europa’s grootste en snelst groeiende hostelketen met 30.000 bedden in beheer, heeft het Berlijnse Schulz Hotels overgenomen.

Met deze stap wil a&o haar positie in kernmarkten verder versterken en het aanbod uitbreiden om de Europese groei te versnellen. Het bedrijf speelt hiermee in op duidelijke markttrends, waaronder toenemend inkomend toerisme, een groeiend aantal prijsbewuste reizigers en technologische ontwikkelingen. De Europese hostelmarkt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5,8 procent tussen 2025 en 2030 (Grandview Research, 2025).

Schulz-oprichters versterken het a&o team

De oprichters van Schulz, Nizar Rokbani, Oskar Kan en Sacha Gechter, sluiten zich aan bij het management- en adviesteam van a&o terwijl het bedrijf werkt aan een uitbreiding van het merk en het aanbod. Het trio richtte eerder Meininger op, een Europees hotel-hostelconcept dat inmiddels meer dan 20.000 bedden telt. Schulz Hotels is een premium budgetconcept met een sterk design, uitgebreide voorzieningen en een aantrekkelijk F&B-aanbod. Het richt zich op de traditionele hostelgast, maar ook op zakelijke reizigers en individuele gasten die iets meer comfort zoeken. Het bedrijf exploiteert momenteel één hotel met 1.000 bedden bij Ostbahnhof in Berlijn en werkt aan een tweede locatie in het nieuwe Heide Quarter in de Duitse hoofdstad, vlakbij het centraal station.

a&o blijft uitbreiden

a&o voert haar groeistrategie succesvol uit door het budgetvriendelijke aanbod voor families, schoolgroepen en backpackers naar meer Europese steden te brengen. In de afgelopen 24 maanden heeft a&o 8.500 bedden verworven, zowel operationeel als in ontwikkeling of renovatie.

a&o werd in 2000 opgericht door Oliver Winter en is inmiddels een van de grootste budgethostelketens ter wereld. In 2024 verwelkomde a&o Hostels een recordaantal van 2,8 miljoen gasten en 6,2 miljoen overnachtingen. Deze groei zette door in de eerste helft van 2025, met 1,4 miljoen gasten, 3,1 miljoen overnachtingen en een bezettingsgraad van 73 procent. StepStone Group en Proprium Capital Partners ondersteunden eind 2023 de door het management geleide overname van a&o. Samen investeerden zij de afgelopen 18 maanden ongeveer 500 miljoen euro in de uitbreiding van het platform. Naast Schulz Hotels kocht a&o onder meer panden in Londen, Brighton, Brussel, Antwerpen en Heidelberg. Het bedrijf werkt daarnaast aan een groeiende lijst van nieuwe overnamekansen in andere grote Europese steden.