Jaarbeurs brengt Curaçao naar Utrecht Centraal als voorproefje op Vakantiebeurs 2026

Vanaf vandaag tot en met zaterdag 13 december verandert Utrecht Centraal in een plek vol vakantiegevoel. Koninklijke Jaarbeurs, organisator van onder andere de Vakantiebeurs, opende daar het Vakantiebeurs Café als onderdeel van de Winterse Wensen van NS. Bezoekers stappen binnen in een tropische sfeer en wanen zich even op Curaçao. Het café nodigt voorbijgangers uit om deel te nemen aan de Mocktail Taste Test: proef exotische mocktails en stem op jouw favoriet. Onder alle inzendingen wordt een onvergetelijke droomreis naar Curaçao verloot.



Feestelijke opening op 9 december

De officiële opening van het Vakantiebeurs Café vond vanmorgen plaats op het activatieplein voor Starbucks, in het grote cadeau. Ook op de andere dagen is iedereen welkom om langs te komen en mee te doen. Marleen Rompen, beursmanager Vakantiebeurs bij Jaarbeurs: “Met het Vakantiebeurs Café brengen we een stukje vakantiebeleving naar het hart van Nederland. Het is een voorproefje van wat bezoekers in januari op de Vakantiebeurs kunnen verwachten: inspiratie, beleving en verrassende ontmoetingen.” Ook Sharon Vassell, Trade Coordinator the Curaçao Tourist Board kijkt uit naar de samenwerking: “Wij willen graag zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met alles wat Curaçao te bieden heeft. En dat is veel meer dan alleen het heerlijke weer en de meer dan 35 stranden. Dit is een mooie kans om een voorproefje van de typische vrolijke gastvrijheid naar het Winterse Utrecht te brengen als voorproefje van onze uitgebreide aanwezigheid tijdens de Vakantiebeurs begin januari.”



Vooruitblik op Vakantiebeurs 2026Na deze activatie is het aftellen begonnen naar de Vakantiebeurs die van 8 tot en met 11 januari 2026 plaatsvindt in Jaarbeurs. Het evenement belooft opnieuw een wereld vol reisinspiratie en bijzondere ervaringen. Vakantiebeurs is dé plek waar reisliefhebbers samenkomen om hun volgende avontuur te plannen.





