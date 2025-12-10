Vakantiebeurs voor bijzondere reizen keert terug naar Amsterdam met buitengewone reiservaringen 3–4 januari 2026 | Beurs van Berlage

Deze januari keert de Vakantiebeurs voor bijzondere reizen terug naar de historische Beurs van Berlage. Het evenement brengt honderden niche-reisbureaus samen die gespecialiseerd zijn in werkelijk uitzonderlijke avonturen. Voor reizigers die op zoek zijn naar ervaringen die ver voorbij traditioneel toerisme gaan, biedt deze jaarlijkse beurs toegang tot unieke, op maat gemaakte reizen die vaak te complex — of zelfs onmogelijk — zijn om zelf te organiseren. Wat je ook hebt gedroomd maar nooit wist hoe je het moest realiseren: je vindt het op de Vakantiebeurs voor bijzondere reizen. Van expedities naar afgelegen gebieden en luxe unieke reizen tot culturele ontdekkingen ver buiten de gebaande paden; de beurs verzamelt experts die zelfs de meest ambitieuze reisideeën kunnen omzetten in werkelijkheid. En met het nieuwe jaar voor de deur is dit hét moment om onvergetelijke reizen voor 2026 en daarna te plannen.

Een opvallend voorbeeld is een op maat gemaakte 25-daagse reis van Beijing in China naar Delhi in India. Deze meeslepende route omvat Beijing, het legendarische Terracottaleger in Xi’an, de oude stad Lhasa, een begeleide verkenning van de Kathmandu-vallei en meerdere dagen in het adembenemende Bardia National Park. Waar deze reis vroeger werd gehinderd door complexe logistiek en visumbeperkingen, is de route nu volledig toegankelijk dankzij de gecoördineerde samenwerking van lokale gidsen en kleine agentschappen. Vluchten, de hoogste trein ter wereld, landcruisers en een tocht vanuit Tibet over de Himalaya naar Nepal worden zorgvuldig georganiseerd — waardoor een ooit onbereikbaar avontuur nu binnen handbereik ligt.

De Vakantiebeurs voor bijzondere reizen draait niet om all-inclusive strandvakanties of standaardstedenreizen. Het is een viering van reizen op zijn meest betekenisvolle manier — levensbepalende ervaringen, samengesteld door experts met diepgaande lokale kennis en een passie voor ontdekking.

Evenementdetails:

Data: 3–4 januari 2026

Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam

Website: https://www.vakantiebeursamsterdam.nl/en/home

Voor reizigers die klaar zijn om iets uitzonderlijks te ontdekken, is de Vakantiebeurs voor bijzondere reizen de plek waar onvergetelijke avonturen beginnen.