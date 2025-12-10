Grote vraag naar vuurwerkvrije vakantieparken bij EuroParcs

Dit jaar is het laatste jaar dat in Nederland met oud en nieuw legaal vuurwerk mag worden afgestoken. Veel Nederlanders vrezen dat de jaarwisseling voor nog meer overlast zal zorgen dan anders. Als gevolg hiervan zijn de vuurwerkvrije vakantieparken van EuroParcs tijdens oud en nieuw enorm in trek. Vooral bezitters van huisdieren waren er dit jaar vroeg bij met het boeken om zeker te zijn van een plek.



De kerstperiode is bij uitstek een tijd dat veel mensen een vakantiehuisje boeken om gezellig met gezin of familie de feestdagen door te brengen. Doordat dit jaar het laatste jaar is dat er in Nederland legaal vuurwerk mag worden afgestoken ziet EuroParcs dat het aantal boekingen voor een vakantiewoning op een van haar vuurwerkvrije vakantieparken, veel eerder op gang is gekomen dan andere jaren.



Huisdieren

Head of Rental van EuroParcs Tom Bouchier: “Vooral gasten met huisdieren zien we al heel vroeg boeken om zeker te zijn van een vakantiewoning tijdens oud en nieuw op een van deze parken. Dat zijn vooral gasten met een hond, maar we krijgen ook boekingen van gasten die hun kat zullen meebrengen.” EuroParcs ziet dat de bezetting op de vuurwerkvrije parken tijdens de komende oud en nieuw nu al zo’n 85% is. De verwachting is niet alleen dat de vuurwerkvrije parken voor 100% bezet zullen zijn tijdens de jaarwisseling, maar dat de andere parken ook naar een vrijwel volledige bezetting zullen gaan. Tom Bouchier: “Als je de kerst en oud en nieuw dus bij EuroParcs wilt doorbrengen, dan zou ik dus niet te lang wachten met boeken.”



Vuurwerkverbod

EuroParcs biedt in Nederland zestien parken aan waar het tijdens de jaarwisseling (en de rest van het jaar) niet is toegestaan om vuurwerk af te steken en drie in België en Luxemburg. Het bedrijf waarschuwt dat het natuurlijk wel kan voorkomen dat in de (verre) omgeving van het vakantiepark vuurwerk wordt afgestoken. De vuurwerkvrije EuroParcs vakantieparken zijn te vinden op Vuurwerkvrije vakantieparken | EuroParcsNieuwjaarsduik

Op een aantal vakantieparken van EuroParcs zal in samenwerking met Unox weer de traditionele Nieuwjaarsduik plaatsvinden. Getooid met de beroemde oranje muts zullen ‘die hards’ het koude water inrennen bij EuroParcs Limburg in Susteren, de Zanding in Otterlo, Maasduinen in Belfeld en de Kraaijenbergse Plassen in Linden.

Laat dit veld leeg Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Meld je aan om elke maand geweldige

inhoud in je inbox te ontvangen. We spammen niet!

Lees ons privacybeleid voor meer info.