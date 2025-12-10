Sneeuwzekerheid bepaalt de kerstvakantie: Alpenregio’s blijven topbestemmingen

De nieuwste boekingsdata van Interhome laten zien dat de kerstperiode een zeer lucratieve periode is voor vakantiehuiseigenaren. Onder Nederlandse reizigers die met kerst op vakantie gaan, kiest 98% voor het buitenland, waarbij vooral sneeuwzekere Alpenregio’s erg in trek zijn.

Populairste landen voor Nederlandse reizigers:

Oostenrijk – 50% van alle Nederlandse kerstboekingen Zwitserland – 19% Frankrijk – 10% Italië – 5% Duitsland – 4%

Sterke vraag naar accommodaties in Oostenrijk

Oostenrijk blijft veruit de populairste kerstbestemming voor Nederlanders en is goed voor 50% van alle Nederlandse kerstboekingen. Voor huiseigenaren betekent dit vrijwel gegarandeerde volle agenda’s, vooral in regio’s als het Zillertal (Tirol) en Pinzgau (Salzburg). De combinatie van sneeuwzekerheid, een relatief korte reisafstand en veel familievriendelijke chalets en appartementen zorgt ervoor dat deze gebieden al vroeg in het seizoen snel volgeboekt raken.

Zwitserland en Frankrijk: stabiele vraag naar comfort en luxe

Huiseigenaren in Zwitserland profiteren van een stabiele stroom reizigers: 52% van de bezoekers komt uit Zwitserland zelf, op zoek naar comfort, rust en premium faciliteiten. Nederlanders vormen met 8% de derde grootste groep. Vooral accommodaties in Valais en het Berner Oberland zijn populair, doordat deze regio’s geliefd zijn bij families en reizigers die graag een luxe wintersportvakantie boeken.

Ook in Frankrijk blijft de vraag sterk, vooral in Savoie en Haute-Savoie. De helft van de Franse reizigers kiest ervoor om in eigen land te blijven, terwijl Nederlanders goed zijn voor 7% van de bezoekers. De grote, goed georganiseerde skigebieden in deze regio’s blijven een enorme aantrekkingskracht houden, waardoor vakantiehuizen tijdens de kerstperiode vaak al vroeg zijn volgeboekt en huiseigenaren kunnen rekenen op een hoge bezettingsgraad.

Groeiende markt voor kleinschalige accommodaties in Italië en Duitsland

Voor verhuurders in Italië (zoals Zuid-Tirol) en Duitsland (zoals Beieren) is er een duidelijke vraag naar kleinere, rustigere skigebieden. Reizigers die massatoerisme willen vermijden, kiezen steeds vaker voor deze regio’s. Italië verwelkomt daarbij 7,7% Nederlandse reizigers, terwijl Duitsland 5,8% Nederlanders ontvangt. Dit zorgt voor aantrekkelijke kansen voor eigenaren van kleinschalige appartementen en familie-accommodaties.

Lapland: unieke winterbeleving

Eigenaren van accommodaties in Finland (Lapland) zien een groeiende vraag naar verblijfplaatsen die niet per se verbonden zijn aan skiën, maar aan unieke winterbelevingen. Denk aan huskytochten, sneeuwscooters of het noorderlicht.

Nederlandse vakantiehuizen blijven in trek bij Duitsers

Hoewel veel Nederlanders met kerst naar het buitenland vertrekken, profiteren Nederlandse huiseigenaren juist van een sterke internationale vraag. Tijdens de feestdagen komt 67% van alle boekingen voor vakantiehuizen in Nederland van Duitse gasten, gevolgd door Nederlanders zelf (24%). Hierdoor blijven kerst en oud en nieuw een aantrekkelijke verhuurperiode, vooral in regio’s als Zuid-Holland, Noord-Holland, Groningen en Zeeland, waar de internationale interesse het grootst is.