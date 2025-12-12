Nieuwe tweedaagse Glamping Inspiratiereis laat zien hoe de volgende generatie vakantiebeleving vorm krijgt

Op 30 en 31 maart 2026 organiseren Richard Otten en Pleisureworld weer een tweedaagse Glamping Inspiratiereis. In korte tijd krijgen recreatieondernemers, projectontwikkelaars, investeerders en ontwerpers een actueel en breed beeld van de ontwikkeling van glamping en outdoor hospitality. De groep bezoekt twaalf uiteenlopende locaties in Nederland en ziet hoe natuur, conceptontwikkeling, accommodatievormen, horeca, techniek en businessmodellen elkaar beïnvloeden.

Deelnemers reizen gezamenlijk met vakgenoten, worden op locatie ontvangen door ondernemers en ontwikkelaars en krijgen inzicht in hun keuzes en resultaten. Tussen de bezoeken door is ruimte voor analyse en vragen, zodat inzichten direct toepasbaar zijn op eigen plannen. De overnachting vindt plaats op Netl – Kallumaan in Kraggenburg, waardoor deelnemers ook de avond en ochtendbeleving op een avontuurlijk park ervaren.

Twaalf praktijkbezoeken in een compacte route

De reis toont de breedte van de markt en de uiteenlopende schaalniveaus. Papillon, De Twee Bruggen en Resort Valley illustreren doordachte positionering, investeringsstrategieën en hoogwaardige gastbeleving. Si-Es-An en Zomerlicht laten zien hoe twee verschillende natuurconcepten op één terrein kunnen functioneren. Netl toont de combinatie van dagrecreatie, verblijfsconcepten en events. Kleinschalige initiatieven zoals Langs de Polder laten de waarde zien van boerenlandschap en neveninkomsten, terwijl de Alpacafarm inzicht geeft in dierenbeleving als omzetmodel.

Daarnaast bezoeken deelnemers showrooms en productontwikkelaars, onder andere Ticra Outdoors. Cabin ANNA en Hartje Groen laten zien hoe architectuur, minimalisme en natuurbeleving samenkomen in een nieuwe generatie slow-living accommodaties.

Programma dag 1

Deel 1 richt zich op glampingresorts, full-service vakantieparken en natuurconcepten. De dag start met een trendsessie over glamping en tijdelijke concepten. Daarna volgen bezoeken aan De Twee Bruggen, Papillon, Si-Es-An en Zomerlicht. Onderweg reflecteert de groep op investeringen, doelgroepen en positionering. De dag sluit af op Netl met rondleiding, diner en overnachting.

Programma dag 2

Op dag 2 ligt de focus op schaal, neveninkomsten, productontwikkeling, luxe recreatie en de rol van natuur in exploitatie. De route loopt via Langs de Polder, Ticra Outdoors en De Parel naar Resort Valley. Daarna volgt een bezoek aan de Alpacafarm. De reis eindigt bij Cabin ANNA en Hartje Groen met diner en inhoudelijke afronding.

Praktische informatie

Inclusief busvervoer, overnachting, ontbijt, twee lunches, twee diners, koffie en thee, rondleidingen en presentaties

Exclusief persoonlijke consumpties buiten het programma

Start en eindpunt, centraal gelegen locatie met parkeergelegenheid

Kleine groep voor optimale interactie

Aanmelden en data via de organisatie of inschrijflink

Early bird tarief met 100 euro korting

Waarom deze reis relevant is

De markt voor glamping en outdoor hospitality beweegt richting meer comfort, sterkere conceptvorming en een intensieve koppeling met natuur, thema’s en beleving. Tegelijk groeit de rol van modulaire bouw, nieuwe investeringsmodellen en seizoensverlenging. De inspiratiereis laat zien hoe deze ontwikkelingen er in de praktijk uitzien en helpt ondernemers gerichter keuzes te maken voor hun eigen locatie of project.