Landal ziet sterke groei in familievakanties tijdens de feestdagen

“De behoefte om écht samen te zijn groeit elk jaar,” zegt Jeannette ten Kate, woordvoerder van vakantieparkenaanbieder Landal. “Onze gasten zoeken naar een ‘home away from home’ waar iedereen bij elkaar kan zijn, van opa en oma tot de allerkleinsten, en waar je niets hoeft behalve genieten van elkaar en van de omgeving. Ook huisdieren gaan, als onderdeel van het gezin, vaak mee”



Trend 2: sneeuwvakantie

Door de vroege sneeuwval in de Alpen en het Sauerland (DE) kende ook het winterseizoen op de bergbestemmingen van Landal een vliegende start. Steeds meer gasten trekken rond kerst naar de sneeuw voor een actieve vakantie. “We merken dat gasten de combinatie van winterse activiteiten en het comfort van een ruim vakantiehuis met veel privacy heel aantrekkelijk vinden,” aldus Jeannette ten Kate.



Trend 3: kort voor aankomst boeken

Opvallend is dat veel gasten hun verblijf pas kort voor de feestdagen boeken. Flexibel plannen, afhankelijk van het weer of van familieafspraken, wordt steeds gebruikelijker. Toch is het advies: vroeg boeken loont, zeker voor grotere groepen.

Kerst bij Landal draait om samen zijn, onthaasten en genieten van de eenvoud van het moment. Of dat nu in een luxe villa met privé wellness is, in een knusse vakantiewoning met gourmetstel op tafel, of in een Alpenchalet na een dag in de sneeuw, steeds meer families kiezen voor een kerst vol herinneringen in de natuur.

De Landal bestemmingen zijn in winterse sferen gehuld. Sfeerverlichting, een kerstman en versierde bomen zorgen voor het echte warme kerstgevoel. Ook in de vakantiewoningen zelf wordt op verschillende locaties kerstdecoratie verzorgd. Zo staat bij onder andere Landal PUUR Exloo in Drenthe de kerstboom al klaar bij aankomst in de villa.

Daarnaast bieden restaurants feestelijke kerstmenu’s en brunches, terwijl gezinnen die liever in hun eigen vakantiehuis koken of gourmetten gebruikmaken van speciale kerstarrangementen. Kinderen kunnen deelnemen aan winterse activiteiten, van kerstkoekjes bakken tot het meedoen aan speurtochten en het kijken van kerstfilms. En voor wie graag de ontspanning buiten opzoekt, zijn de bossen en natuurgebieden rondom de resorts een ideale uitvalsbasis voor winterse wandelingen.