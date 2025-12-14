Landal ziet sterke groei in familievakanties tijdens de feestdagen
Kerst wordt steeds vaker buiten de eigen woonkamer gevierd. Veel families kiezen er dit jaar voor om de feestdagen door te brengen in een vakantiehuis, om samen te ontsnappen aan de drukte en te genieten van rust, natuur en het samenzijn. Landal ziet een duidelijke groei in boekingen rondom de kerstdagen, vooral onder grotere gezelschappen en multigeneratiefamilies met de hond.
Trend 1: grotere gezelschappen en multigeneratiefamilies met de hond
|“De behoefte om écht samen te zijn groeit elk jaar,” zegt Jeannette ten Kate, woordvoerder van vakantieparkenaanbieder Landal. “Onze gasten zoeken naar een ‘home away from home’ waar iedereen bij elkaar kan zijn, van opa en oma tot de allerkleinsten, en waar je niets hoeft behalve genieten van elkaar en van de omgeving. Ook huisdieren gaan, als onderdeel van het gezin, vaak mee”
Trend 2: sneeuwvakantie
Door de vroege sneeuwval in de Alpen en het Sauerland (DE) kende ook het winterseizoen op de bergbestemmingen van Landal een vliegende start. Steeds meer gasten trekken rond kerst naar de sneeuw voor een actieve vakantie. “We merken dat gasten de combinatie van winterse activiteiten en het comfort van een ruim vakantiehuis met veel privacy heel aantrekkelijk vinden,” aldus Jeannette ten Kate.
Trend 3: kort voor aankomst boeken
Opvallend is dat veel gasten hun verblijf pas kort voor de feestdagen boeken. Flexibel plannen, afhankelijk van het weer of van familieafspraken, wordt steeds gebruikelijker. Toch is het advies: vroeg boeken loont, zeker voor grotere groepen.
Kerst bij Landal draait om samen zijn, onthaasten en genieten van de eenvoud van het moment. Of dat nu in een luxe villa met privé wellness is, in een knusse vakantiewoning met gourmetstel op tafel, of in een Alpenchalet na een dag in de sneeuw, steeds meer families kiezen voor een kerst vol herinneringen in de natuur.
De Landal bestemmingen zijn in winterse sferen gehuld. Sfeerverlichting, een kerstman en versierde bomen zorgen voor het echte warme kerstgevoel. Ook in de vakantiewoningen zelf wordt op verschillende locaties kerstdecoratie verzorgd. Zo staat bij onder andere Landal PUUR Exloo in Drenthe de kerstboom al klaar bij aankomst in de villa.
Daarnaast bieden restaurants feestelijke kerstmenu’s en brunches, terwijl gezinnen die liever in hun eigen vakantiehuis koken of gourmetten gebruikmaken van speciale kerstarrangementen. Kinderen kunnen deelnemen aan winterse activiteiten, van kerstkoekjes bakken tot het meedoen aan speurtochten en het kijken van kerstfilms. En voor wie graag de ontspanning buiten opzoekt, zijn de bossen en natuurgebieden rondom de resorts een ideale uitvalsbasis voor winterse wandelingen.
|Over Landal
|Landal is het nieuwe merk dat voortkomt uit het samengaan van Roompot en Landal GreenParks. Het is toonaangevend in veelzijdige vakanties en accommodaties in Europa. Als vakkundige en innovatieve host biedt Landal elke gast onvergetelijke vakantie-ervaringen in ruim 23.000 zeer gevarieerde accommodaties op meer dan 260 prachtige vakantielocaties in 9 landen.
|Met een grote diversiteit aan bestemmingen, type accommodaties en vakantiemogelijkheden, biedt Landal voor elke voorkeur en elk budget iets bijzonders, van strandhuisjes tot designvilla’s en van glamping tot luxe chalets. Hiermee hebben hun jaarlijks 6 miljoen gasten ongekend veel vakantie-opties, in alle seizoenen.
|Gedreven door de purpose “We give everyone the freedom to find their happy place”, streeft Landal naar verdere internationale groei en zet het zich in voor een betere omgeving. Dankzij een actief duurzaamheidsbeleid zijn parken Green Key gecertificeerd. Samen met hun 5.200 collega’s op alle bestemmingen en kantoren zorgen ze er bij Landal voor dat elke gast zijn of haar gelukkige plek vindt.
|Bij Landal staan vier kernwaarden centraal: “Feel at home”, “Together as one”, “Discover your nature” en “Focus on what matters”. Deze waarden vormen zowel de cultuur als het merk en zorgen ervoor dat gasten, collega’s en partners zich altijd thuis en welkom voelen. Landal creëert een veilige en vertrouwde omgeving waar iedereen elkaar ondersteunt, nieuwsgierigheid aanmoedigt en prioriteit geeft aan wat echt belangrijk is, zoals een duurzame toekomst en persoonlijk geluk. Meer informatie op landal.com en roompot.com