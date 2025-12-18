‘Gezond eiland’ Texel krijgt Europese erkenning als heilzame zeebadplaats

Texel mag zich officieel een heilzame zeebadplaats noemen. De European Spas Association (ESPA) heeft het eiland dit predicaat toegekend. Daarmee behoort Texel, naast Domburg en Noordwijk, tot de drie Nederlandse badplaatsen met deze bijzondere erkenning. De erkenning is mede mogelijk gemaakt door De Krim, TESO, STIFT en VVV Texel.



Een heilzame badplaats is een kustplaats die officieel erkend is vanwege haar gezonde zeeklimaat en natuurlijke omgeving, die aantoonbaar bijdragen aan ontspanning, herstel en welzijn. Met deze Europese erkenning geeft het college invulling aan één van de ambities uit van de tweede Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027, bewust en waardevol bezoek.

Met bewust en waardevol aanbod wordt ingespeeld op de Texelbezoeker die in het voor- en naseizoen Texel bezoekt en de Texelse kernwaarden van het eiland (rust, ruimte, natuur, landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie en nachtelijke duisternis) hoog waardeert. Het betreft geen nieuwe markt, maar een marktverdieping. De erkenning sluit aan bij de ambitie van Texel om duurzaam toerisme te bevorderen.

Strenge Europese criteria en onafhankelijk onderzoek

Het proces om deze exclusieve status te ontvangen ging niet vanzelf. Pas wanneer de lucht- en waterkwaliteit aan strenge Europese normen voldoet, wordt een officiële erkenning afgegeven. Er zijn tien criteria waaraan een badplaats moet voldoen. Zo moet de locatie in een natuurlijke omgeving liggen, moet er een goede infrastructuur zijn en voldoende voorzieningen op het gebied van wellness.

Na een eerste verkenning zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daarbij zijn de lucht- en zeewaterkwaliteit gemeten en zijn ook peloïden (zilte klei) onderzocht op de aanwezigheid van mineralen. Uit de resultaten blijkt ook dat de grote getijdenverschillen een positief effect hebben op herstelprocessen. De hoge concentratie mineralen en zout in het zeewater versterkt het immuunsysteem, terwijl de constante zeewind en de verhoogde aanwezigheid van negatief geladen ionen bijdragen aan ontspanning en welzijn.

Texel, natuurlijk gezond: kansen voor eiland en bezoekers

Zowel het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) als VVV Texel zien grote kansen om het eiland, onder de noemer ‘Texel, natuurlijk gezond’, hiermee nóg beter op de kaart te zetten. “We willen bezoekers aantrekken die houden van natuur, rust en kwaliteit,” zegt wethouder Kieft. “De ESPA-status bevestigt wat wij al wisten: het leven op Texel is gezond. Dit unieke predicaat helpt ons om dat nog beter uit te dragen, voor onze inwoners, ondernemers én voor iedereen die hier nieuwe energie komt opdoen.”

Op de nieuwe themapagina texel.net/gezond wordt getoond wat Texel als heilzame zeebadplaats betekent. Bezoekers vinden daar tips om gezondheid op een toegankelijke, nuchtere manier te beleven. De pagina heeft herkenbare labels die aansluiten bij wat Texel al biedt: buiten in beweging, sportief ontspannen, mindful op Texel, lokaal product, wellness op het eiland en accommodaties met wellness. Deze labels vormen de basis voor bestaande én toekomstige activiteiten, producten en arrangementen die bijdragen aan een gezonde beleving van het eiland.