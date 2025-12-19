Kerstvakantie brengt extra stress: generatiereizen en inpakproblemen als grootste boosdoeners

Stress tijdens de kerstvakantie is een groeiend probleem voor Nederlanders, ondanks hun reputatie als de meest ontspannen reizigers van Europa. Uit een onderzoek van Parkos onder meer dan 24.000 respondenten blijkt dat de populaire ‘generatiereizen’, waarbij meerdere generaties samen op vakantie gaan, specifieke stress oplevert. Vooral het vinden van geschikte accommodaties en vakantiebestemmingen vormt in deze drukke periode een uitdaging.

Hoewel Nederlanders in het onderzoek naar voren komen als de meest relaxte reizigers van Europa, zorgen de complexiteit van familievakanties en de decemberdrukte voor flinke spanningen in de aanloop naar de kerstvakantie. De grootste stressfactoren? Het vinden van accommodatie (25%) en het kiezen van een geschikte bestemming (18%).

Generatiereizen leiden tot logistieke nachtmerrie

De kerstvakantie is het moment bij uitstek voor ‘generatiereizen’, waarbij grootouders, ouders en kinderen samen op pad gaan. Maar volgens reisexpert Cindy Melching lopen veel families hierbij tegen digitale blokkades aan. “De meeste boekingssites zijn niet ingericht op groepen die groter zijn dan acht personen, wat het plannen van een vakantie voor meerdere gezinnen bemoeilijkt. Dit zorgt voor stress, aangezien de angst om de verkeerde keuze te maken voor de hele groep direct voelbaar is”, aldus Melching.

Inpakstress door minimalistisch reizen en bestemmingskeuze

Na het vinden van een accommodatie, zorgt het kiezen van de bestemming voor de meeste hoofdbrekens. Grote families hebben vaak uiteenlopende wensen: de één zoekt rust in de natuur, de ander wil actie of een dorpje op loopafstand. Ook het inpakken van bagage (14%) zorgt voor stress. Veel reizigers vermijden ruimbagage bij vliegreizen om kosten te besparen, maar in de winter is het een uitdaging om dikke winterkleding en kerstcadeaus in een kleine koffer te proppen, wat extra stress oplevert.

Jeugd en meerijders ervaren de meeste stress

Opvallend is dat leeftijd een grote rol speelt bij vakantiestress. Vooral de jongere generatie, tussen de 18 en 34 jaar, ervaart regelmatig stress (15%), terwijl dit bij 65-plussers slechts 5% is. Ook de manier van reizen naar het vliegveld blijkt van invloed te zijn: wie zich laat brengen door vrienden of familie ervaart vaker stress dan wanneer men zelf rijdt of een taxi neemt.

AI-chatbots helpen, maar zijn niet foutloos AI-chatbots zoals ChatGPT zijn steeds populairder geworden bij het plannen van reizen. Hoewel deze tools handig zijn voor het vinden van vluchten en bestemmingen, waarschuwt reisexpert Cindy Melching dat ze niet altijd betrouwbare informatie bieden. “AI kan bijvoorbeeld vluchten combineren die niet goed aansluiten of bestemmingen voorstellen die niet passen bij de gezinssamenstelling“, zegt Melching. “Mijn advies is om AI te gebruiken voor inspiratie, maar altijd de feiten zelf te verifiëren om misverstanden te voorkomen.”