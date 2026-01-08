Dagrecreatie Live 2026: het nieuwe ontmoetingspunt voor ondernemers in de dagrecreatie

Na twee edities van Recreatie Next Level is het op 12 februari in Evenementenhal Gorinchem tijd voor Dagrecreatie Live. Een nieuw, inspirerend en praktijkgerichte middag dat volledig in het teken staat van de dagrecreatiesector. Een logisch en krachtig verlengstuk van Recreatie Vakbeurs, speciaal ontwikkeld voor ondernemers en professionals die actief zijn in of nauw betrokken zijn bij deze dynamische sector.

Dagrecreatie Live richt zich op de specifieke vraagstukken, kansen en ontwikkelingen binnen de dagrecreatie. Van attracties, musea, indoor- en outdoor locaties, dierentuinen, leisureconcepten en andere dagattracties die dagelijks bezoekers willen verrassen met onderscheidende beleving, gastvrijheid en innovatie. De uitdagingen in deze sector zijn uniek en vragen om een eigen podium.

“We richten ons specifiek op ondernemers uit de dagrecreatie om deze sector meer samen te brengen, centraal te stellen en vooral van elkaar te leren.” – Organisatie Dagrecreatie Live

Kennis, inspiratie en zichtbaarheid

Tijdens Dagrecreatie Live komen ondernemers, experts, leveranciers en partners samen voor een middag vol kennisdeling, actuele thema’s en inspirerende praktijkvoorbeelden. Bezoekers krijgen concrete handvatten om hun organisatie toekomstbestendig te maken, terwijl partners zich op een inhoudelijke en zichtbare manier kunnen verbinden aan de top van de dagrecreatiesector.

Voor exposanten en partners biedt Dagrecreatie Live een unieke kans om:

Direct in contact te komen met beslissers en ondernemers uit de dagrecreatie;

Zichtbaar te zijn rondom kennis, innovatie en awards;

Onderdeel te worden van een nieuw event met nationale uitstraling;

De uitreiking van het ‘Leukste Uitje van Nederland 2026’

Een absoluut hoogtepunt van Dagrecreatie Live is de feestelijke uitreiking van de provinciale en landelijke awards voor het ‘Leukste Uitje 2026’. Met maar liefst 130 genomineerde bedrijven is tijdens dit event een groot deel van de beste, meest innovatieve en meest gastvrije dagrecreatiebedrijven van Nederland aanwezig.

Deze awards zorgen niet alleen voor erkenning en zichtbaarheid, maar maken Dagrecreatie Live ook hét moment waarop de top van de sector samenkomt om vooruit te kijken. De awarduitreiking is een samenwerking tussen Recreatie Vakbeurs, Go-Kids, Breda University of Applied Sciences, Pretwerk.nl, Great Stay App, DPG Media, Leukstetickets.nl en Dagrecreatie Live.

“Door de 130 genomineerde bedrijven zal een groot deel van de leukste ondernemers uit de dagrecreatie aanwezig zijn, samen kijkend naar de toekomst van deze mooie sector.”, aldus de organisatie van Dagrecreatie Live. Voor meer informatie en tickets: dagrecreatie-live.nl