Opnieuw record Nederlands Openluchtmuseum: bijna 600.000 bezoekers in 2025

Het Nederlands Openluchtmuseum verwelkomde in 2025 maar liefst 598.881 bezoekers en sluit daarmee het best bezochte jaar in zijn geschiedenis af. Het museum van het dagelijks leven kijkt terug op een jaar waarin vertrouwde favorieten én nieuwe initiatieven samenkwamen, en blikt vooruit naar bijzondere projecten zoals de vernieuwde Molukse barak en het eerste FestIEval voor immaterieel erfgoed.

Terugblik 2025

Het museum kijkt terug op een drukbezocht en goed ontvangen museumjaar. Naast vertrouwde activiteiten zoals Winter in het Openluchtmuseum (nog t/m 18 januari 2026 te bezoeken) opende het vernieuwde Kindererf en vormde het museum voor de tweede keer het decor voor tientallen lichtprojecties en geluidseffecten tijden lichtwandeling Uitgelicht.

Vooruitblik 2026

Nieuwe verhalen in de Molukse barak

Op 11 april 2026 opent de vernieuwde Molukse barak in het Nederlands Openluchtmuseum. In nauwe samenwerking met de Molukse gemeenschap zijn inrichting en verhalen aangepast aan de perspectieven en ervaringen van nieuwe generaties. De basis wordt gevormd door de verhalen van achttien Molukse gezinnen die van 1954 tot 1962 in kamp Lage Mierde (Noord-Brabant) woonden, in afwachting van terugkeer naar de Molukken – een terugkeer die echter nooit werd gerealiseerd. Bezoekers leren over veerkracht, verdriet en identiteit, en ervaren hoe het is om te moeten leven in twee werelden.

Nieuw: FestIEval immaterieel erfgoed

In het weekend van 20-21 juni 2026 organiseert het Nederlands Openluchtmuseum samen met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) de eerste editie van het FestIEval voor immaterieel erfgoed. Dit bruisende evenement – mogelijk gemaakt door het winnen van de VriendenLoterij Museumprijs – brengt tradities, ambachten en rituelen tot leven en geeft beoefenaars van immaterieel erfgoed een podium. Bezoekers kunnen tijdens FestIEval via workshops, demonstraties en ontmoetingen met erfgoedgemeenschappen ontdekken hoe levend erfgoed ons met elkaar verbindt.

Zomeravonden

Ook dit jaar kunnen bezoekers van 1 t/m 16 augustus 2026 genieten van de Zomeravonden in het Openluchtmuseum. Het museumpark verandert wederom in één groot festivalterrein met sfeervolle muziek, lekker eten en kleurrijk versierde paden en pleinen.

Afbeelding: Winterkermis in het Openluchtmuseum t/m 18 januari