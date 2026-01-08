Meer dan 10.000 nieuwe caravans en campers in 2025

Uit de cijfers van brancheverenigingen Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en BOVAG blijkt dat in 2025 al ruim meer dan 10.000 nieuwe campers en caravans zijn afgeleverd in Nederland. Afgezien van coronajaar 2021 is dat het hoogste aantal in de laatste 15 jaar en op 1 december stond er een recordaantal van 634.660 caravans en kampeerauto’s geregistreerd.

Medio december stond de verkoopteller op 10.107 nieuwe caravans en kampeerauto’s, hetgeen al 5% meer is dan in heel 2024, toen 9.654 exemplaren werden geregistreerd. In de coronaperiode stond kamperen volop in de belangstelling en dat resulteerde in 2021 in een verkooptotaal van 11.726 nieuwe campers en caravans, terwijl dat aantal in de 10 jaren daarvoor grofweg tussen de 7.000 en 9.000 schommelde. Sinds corona is de populariteit van kamperen niet bepaald afgenomen en de verwachte eindstand van 2025 zal de boeken ingaan als de op één na hoogste in de afgelopen 15 jaar.

Witte raaf in Europa

Vooral de kampeerauto’s zijn enorm gewild in vergelijking met vorig jaar. In 2024 werden 2.465 nieuwe campers geregistreerd en dat zijn er dit jaar tot half december al 2.863, oftewel een stijging van ruim 16% met nog 2 weken te gaan in de jaarstatistiek. Alleen in 2021 werden er ooit meer nieuwe campers verkocht in Nederland; destijds liep het totaal op tot 3.164. Met een tussenstand van 7.244 tot medio december zit ook de caravanverkoop in de plus ten opzichte van heel 2024, toen 7.189 exemplaren de showrooms uitreden. Dat is in Europees opzicht een uitzonderlijke prestatie, aangezien in de rest van Europa het aantal nieuwe caravans juist daalt. Sinds 2012 werden alleen in de jaren 2021 en 2022 meer caravans afgeleverd in Nederland.

Recordaantal

Het totaal aan campers en caravans bereikte op 1 december een recordhoogte van 634.660 stuks, ruim 11.000 meer dan op dezelfde datum in 2024. Op 1 juli 2022 passeerde het totaal voor het eerst de grens van 600.000 en momenteel is het gehele park verdeeld in 209.557 kampeerauto’s en 425.103 caravans. Voorzitter Roel Reineman van KCI ziet de rol van Nederland Kampeerland wederom bevestigd: “Daar waar in andere Europese landen de markt na de corona-hausse inmiddels flink is afgekoeld, blijft de Nederlandse markt groeien. Dat is een prestatie van formaat.” Marjolijn Wegkamp, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven, sluit zich daarbij aan: “Velen dachten dat het na corona gauw weer gedaan zou zijn met de gestegen populariteit van kamperen, maar niets blijkt minder waar. We leveren het hele jaar door zowel nieuwe als gebruikte campers en caravans af en de kampeerders trekken er in alle seizoenen op uit.”