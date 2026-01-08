Holidays On Wheels brengt revolutie in kampeerwereld met introductie daktenttrailers in Limburg

Waar de traditionele kampeermarkt vaak de keuze laat tussen eenvoudig avontuur of kostbare luxe, introduceert het nieuwe Holidays On Wheels uit Margraten een innovatief alternatief: de daktent trailer. Als enige aanbieder in Limburg speelt het bedrijf in op de groeiende behoefte aan comfortabel, betaalbaar en flexibel kamperen. Vanaf vandaag zijn de nieuwste modellen voor zowel verhuur als verkoop te bezichtigen aan de Bergemotte 8 in Margraten.

Het gat in de markt: Comfort ontmoet avontuur

De populariteit van kamperen met een daktent is de afgelopen jaren explosief gestegen. Toch liepen kampeerders vaak tegen beperkingen aan: een daktent op de auto beperkt de mobiliteit op de bestemming en traditionele caravans zijn vaak prijzig en omslachtig in het verkeer. Holidays On Wheels vult dit gat met de daktent trailer. Dit concept combineert de vrijheid van een daktent met het gemak van een trailer, inclusief uitgebreide opties zoals inbouwbuitenkeukens en extra opbergruimte.

Landelijke primeur op Camperbeurs Den Bosch

Dat de daktenttrailer een serieus alternatief is voor de traditionele camper, wordt onderstreept door de landelijke plannen van het bedrijf. Holidays On Wheels zal op 21 en 22 februari 2026 groots presenteren op de Camperbeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. Bezoekers kunnen hier de trailers van dichtbij bekijken en zelf ervaren hoe het concept van ‘Holidays On Wheels’ de brug slaat tussen het ruige buitenleven en modern comfort. De deelname aan deze prestigieuze beurs markeert de volgende stap in de groei van het jonge bedrijf uit Margraten.

Toegankelijkheid in dure tijden

In een economisch uitdagende tijd, waarin de aanschaf- en huurprijzen van campers en luxe caravans voor veel gezinnen onbereikbaar zijn geworden, biedt de daktenttrailer een uitkomst. “Wij willen dat een vakantie met het gezin of als koppel weer toegankelijker wordt,” aldus Holidays On Wheels. Met de trailer als ‘mobiel basiskamp’ blijven de kosten laag, terwijl de vakantiebeleving juist wordt vergroot door de luxe van een goed bed en een ingerichte buitenkeuken.

Voordelen van de daktent trailer versus alternatieven

In vergelijking met traditionele kampeermiddelen biedt de daktent trailer significante voordelen:

Rijgemak: Voor een daktent trailer is geen speciaal rijbewijs nodig. Iedereen met een B-rijbewijs kan de trailer aan de auto koppelen en direct vertrekken.

Voor een daktent trailer is geen speciaal rijbewijs nodig. Iedereen met een B-rijbewijs kan de trailer aan de auto koppelen en direct vertrekken. Maximale mobiliteit: In tegenstelling tot een daktent op de auto, kan de trailer op de camping blijven staan. Men kan met de auto de omgeving verkennen zonder telkens het kamp te hoeven afbreken.

In tegenstelling tot een daktent op de auto, kan de trailer op de camping blijven staan. Men kan met de auto de omgeving verkennen zonder telkens het kamp te hoeven afbreken. Ruimte en Luxe: De trailers kunnen volledig naar wens worden uitgerust, bijvoorbeeld met een hoogwaardige inbouwkeuken en stroomvoorziening, wat bij een standaard tent of kleine vouwwagen vaak ontbreekt.

De trailers kunnen volledig naar wens worden uitgerust, bijvoorbeeld met een hoogwaardige inbouwkeuken en stroomvoorziening, wat bij een standaard tent of kleine vouwwagen vaak ontbreekt. De ideale uitbreiding: Voor bezitters van een (bus)camper die door gezinsuitbreiding plek tekortkomen, biedt de trailer een betaalbare oplossing voor extra slaapplekken zonder de noodzaak voor een groter voertuig.

Een internationale trend bereikt Nederland

Terwijl daktenttrailers al jaren een begrip zijn in landen met een sterke outdoor-cultuur zoals Australië en de Verenigde Staten, wint het concept nu ook in Nederland snel aan populariteit. De moderne kampeerder zoekt de grens op tussen ‘glamping’ en zelfvoorzienend reizen. Holidays On Wheels positioneert zich als pionier in Limburg door deze robuuste en veelzijdige trailers breed toegankelijk te maken voor het grote publiek.