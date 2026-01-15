Leisurelands verwelkomt 4,55 miljoen bezoekers in 2025: investeringen zorgen voor groei

Recreatiegebieden blijven populair: Leisurelands ontvangt 4,55 miljoen bezoekers

In 2025 bezochten 4,55 miljoen recreanten de gebieden van Leisurelands in Gelderland en Noord-Limburg. Vooral Veluwe aan Zee, Zeumeren en Mookerplas trokken meer bezoekers. Hier is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Die strategie werkt: deze gebieden zijn nu jaarrond bestemmingen. Het totaal aantal bezoekers is vergelijkbaar met 2024.

De top drie blijft ongewijzigd: Bussloo (958.000), Zeumeren (731.000) en Veluwe aan Zee (686.000). Samen zijn deze recreatiegebieden goed voor meer dan de helft van het totaal aantal bezoekers. Berendonck liet de grootste daling zien, al was daar geen duidelijke reden voor.

Investeringen werpen vruchten af

“De cijfers laten zien dat onze investeringen hun vruchten afwerpen. We zien hogere bezoekersaantallen en een betere spreiding door het jaar. Dat betekent dat onze strategie werkt.” aldus een tevreden Kees Rutten, directeur van Leisurelands. De gebieden met de grootste groei waren Veluwe aan Zee (groeide met 60.000 bezoekers naar 686.000), Zeumeren (steeg met 49.000 bezoekers naar 731.000), Mookerplas (kreeg 47.000 bezoekers meer en kwam op 300.000).

2025 was een jaar vol vernieuwing

2025 was voor Leisurelands een jaar vol vernieuwing en beleving. In het voorjaar werden de nieuwe surfstranden op Veluwe aan Zee geopend en in het najaar het vernieuwde recreatiegebied Meren van Borculo. Daarnaast heeft Leisurelands geïnvesteerd in sport en beweging met de opening van meerdere urban sportsparken. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer variatie en maken de gebieden aantrekkelijker, het hele jaar door.

Ook was 2025 het eerste jaar dat bezoekers op alle recreatiegebieden kennis maakten met het nieuwe klantvriendelijkere parkeersysteem. Bezoekers hoeven nu geen kaartje meer te kopen bij een automaat, maar kunnen eenvoudig contactloos betalen bij de slagboom of via een qr-code met hun telefoon.

Leisurelands zette zich dit jaar niet alleen in voor toegankelijkheid op de recreatiegebieden, maar er is ook aandacht besteed aan de digitale toegankelijkheid. Alle nieuwe webteksten zijn geschreven op B1-taalniveau en zijn geschikt voor het gebruik van een screenreader. Ook zijn de website en de webshop volledig te navigeren met een toetsenbord.

Samen bouwen aan beleving

Ook de partners waar Leisurelands mee samenwerkt hebben in 2025 een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de recreatiegebieden. Met de opening van Hotel Thermen Berendonck op Berendonck en de oplevering van nieuwe vakantiewoningen op Rhederlaag, is het aanbod voor bezoekers verder uitgebreid. Ook aan de stranden was er vernieuwing: Key West Beachhouse op Veluwe aan Zee, Zandibar op Zandenplas en Bij ’t Strand op Heerderstrand bieden gasten een unieke plek om te genieten. Daarnaast bleven evenementen een publiekstrekker. Festival Down the Rabbit Hole was opnieuw volledig uitverkocht en ook andere festivals trokken duizenden bezoekers.

Ruim 2 miljoen strandbezoekers op de Veluwe

Ruim 2 miljoen strandbezoekers wisten de recreatiegebieden (Bussloo, Heerderstrand, Kievitsveld en Zandenplas) op de Veluwe weer te vinden. Bussloo is hier met bijna 1 miljoen bezoekers nog steeds het populairste gebied, maar Zeumeren wist flink meer bezoekers te trekken. Recreanten in de regio konden afgelopen jaar voor het eerst actief aan de slag op een van de nieuwe urban sports parken op Zandenplas en Heerderstrand. Vakantiegangers konden voor het eerst terecht in de nieuwe recreatiewoningen van Kooparc op Rhederlaag. En terrasbezoekers konden heerlijk genieten van een zonsondergang bij de nieuwe Zandibar op Zandenplas.

Rijk van Nijmegen: Ontspanning en evenementen

Bijna 750.000 bezoekers wisten de weg te vinden naar Berendonck, Groene Heuvels, Wylerbergmeer en Mookerplas. Groene Heuvels kreeg met het kunstwerk The Wall een nieuwe publiekstrekker. Op Berendonck opende in het voorjaar Hotel Thermen Berendonck. Ook vond daar de laatste editie van het roemruchte festival Emporium plaats, hiervoor komt in 2026 een waardige vervanger. Met ook nog verschillende edities van Strong Viking obstacle run en Down the Rabbit Hole, waren deze gebieden een belangrijke bestemming voor bezoekers van evenementen.

Recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers goed voor bijna 1 miljoen bezoekers

De recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers (Stroombroek, Rhederlaag, Hilgelo, Meren van Borculo en Nevelhorst) trokken ook weer veel bezoekers. Bijna 1 miljoen mensen trokken eropuit om te ontspannen of actief bezig te zijn op de recreatiegebieden. Een van de hoogtepunten was Swim to Fight Cancer Achterhoek in september, ook de opening van het vernieuwde Meren van Borculo ontving veel positieve reacties.

Randmeren: Veluwe aan Zee nieuwe trekpleister aan de Veluwse kust

Hoge Bijssel trok evenveel bezoekers als in 2024. Veluwe aan Zee laat daarentegen duidelijk zien dat de vernieuwing van het gebied aanslaat. Met zo’n 700.000 bezoekers was het de grootste groeier. De opening van Key West Beachhouse, Drift Beachclub en de boulevard op de surfstranden hebben veel bezoekers getrokken.

2026 wordt een jaar vol beweging

Leisurelands blijft in 2026 inzetten op jaarrond recreatie en duurzame investeringen. In het nieuwe jaar volgen nieuwe projecten om bezoekers nog meer beleving en comfort te bieden. Ook wordt er overgestapt op volledig digitaal parkeren en digitale abonnementen. De bekende Leisurepas verdwijnt uit het dashboardkastje en bezoekers rijden in en uit op kenteken. Daarnaast mogen verschillende recreatiegebieden nieuwe festivals verwelkomen. Ondertussen worden meer gebieden verbeterd met nieuwe entrees, meer strand, meer watersport en nog betere voorzieningen. Zwemmen en veilig en schoon water blijven voor Leisurelands belangrijk.

Onverwacht mooi, leuk en actief recreëren Leisurelands wil mensen de deur uit laten gaan en steeds opnieuw laten ervaren hoe onverwacht mooi, leuk en actief je kunt recreëren in het buitengebied van Nederland. In 2026 zullen we verder gaan met het bouwen en samenwerken aan nog mooiere en aantrekkelijke recreatiegebieden.