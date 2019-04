Huttopia maakt de ‘digital detox’ makkelijk

Huttopia, specialist in natuurcampings en –accommodaties in Frankrijk, vormt het antwoord op de groeiende behoefte aan wifi-loze dagen, waarin het leven niet wordt bepaald door het ‘Postvak in’, snap-chat of andere online push-berichten. De 37 Huttopia Campings en Villages hebben respectievelijk beperkte of soms zelfs geen wi-fi, maar nemen de gasten daarentegen mee naar de mooiste locaties in de natuur. Hier wacht een scala aan outdoor activiteiten, maar ook rust, stilte en de ideale omgeving voor kleine geluksmomentjes. ‘Weg van de hectiek’ is één van uitgangspunten van een vakantie bij Huttopia. De groene omgeving nodigt uit om de natuur te (her)ontdekken. Dat betekent liever kayakken door de Gorges de Verdon of fietsen in de omgeving, dan dagenlang rondhangen aan het zwembad of ‘hutje-mutje’ aan de barbecue. Wie afleiding zoekt, heeft de keuze uit allerlei buitenactiviteiten, wie toe is aan rust vindt deze ook.

Heldere filosofie

Bij de oprichting van het merk in 1999 hadden Céline en Philippe Bossanne een heel duidelijk beeld voor ogen. Geïnspireerd door de Noord-Amerikaanse vorm van kamperen in de natuur, creëerden zij een nieuw concept dat met niets op de markt vergelijkbaar is. Veel groen, ruime plaatsen en zoveel mogelijk één met de natuur. ‘Wij merken dat ons concept aanspreekt. Veel mensen zijn het contact met de natuur een beetje verloren, vooral wanneer ze in een stedelijke omgeving wonen. Bij ons vinden ze dat terug en zo komen ook kinderen weer in aanraking met natuur. Een verblijf in een mooie omgeving betekent overigens niet dat je direct moet inleveren op gemak en comfort, zoals een goed bed. Iedereen wil een goede nachtrust en lekker slapen’, aldus mede-oprichter en mede-eigenaar Céline Bossanne. Met veel vrije natuur, een breed assortiment zelf ontwikkelde tenten en chalets, én een goed doordachte visie waarin onder meer vrijheid en buitenleven centraal staan, presenteert de Franse organisatie Huttopia een nieuwe kijk op campings en verblijfsaccommodatie. Deze visie sluit aan op de groeiende outdoor markt, de behoefte aan wifi-loze dagen en de populariteit van glamping. Huttopia telt op dit moment 37 eigen locaties in Frankrijk en 3 in Noord-Amerika. Huttopia brengt kamperen terug naar de essentie, dit betekent vrijheid, natuur, buitenleven, maar met het comfort van deze tijd. In eigen beheer ontwikkelt de organisatie verschillende tenten en chalets met inspirerende namen als de ‘Trappeur’, ‘’Bonaventure’, de ‘Canadienne, de ‘Cahutte’ en de ‘Cabane’. De variatie is groot, van stevige safaritenten tot houten chalets. De grootte en inrichting loopt uiteen van een knusse tweepersoons tent met een comfortabel bed tot een blokhut met volledig ingerichte keuken, een zithoek, houtkachel en verschillende slaapkamers. De Huttopia-accommodatie past in het natuurlijke landschap, is altijd vrijstaand, zonder strakke rijtjes of directe buren. Klik hier voor informatie.

Foto Copyright Huttopia