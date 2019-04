Gezocht: de beste fiets- en wandelroute van 2020

Welke titels mogen niet ontbreken op het lijstje met gegadigden voor de Fietsroute en de Wandelroute van het Jaar 2020? Twee jury’s van ervaren fietsers en wandelaars zijn op zoek naar toproutes en roepen iedereen op kandidaten voor te dragen.

Fietsen, wandelen en actieve vakanties zitten onmiskenbaar in de lift. Ze passen bij een gezondere levensstijl en een meer duurzame samenleving. En daarbij hoort ook een uitgebreid aanbod aan kwalitatief goede routes. Beide uitverkiezingen zetten jaarlijks ‘de beste route’ in de schijnwerpers en stimuleren zo overheden en andere organisaties veilige en interessante routes te ontwikkelen.

Fietsroute van het Jaar

Deze uitverkiezing heeft vanouds een internationaal karakter. Fietsroutes uit heel Europa zijn in de afgelopen jaren uitverkoren tot ‘beste route van het jaar’. Dit jaar sleepte de N8 Oostzeeroute in Denemarken de bijbehorende trofee in de wacht. Voor 2020 ligt de strijd weer helemaal open. Nieuwe of ingrijpend vernieuwde routes kunnen meedingen naar de trofee.

Wandelroute van het Jaar

In de afgelopen jaren is de Wandelroute van het Jaar uitgegroeid tot een eretitel voor ‘de beste wandelroute van de Benelux’. Ook hier komen nieuwe of ingrijpend vernieuwde routes in aanmerking. De winnaar volgt het Romeinse Limespad in Nederland op, de Wandelroute van het Jaar 2019.

Uitreiking awards

Beide jury’s nomineren eind dit jaar enkele routes en testen die ook in de praktijk. Op 15 februari 2020, tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent, maakt de wandeljury de Wandelroute van het Jaar bekend. Het moment suprême voor de fietsjury is op 28 februari 2020. Dan reikt zij op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht de trofee uit aan de winnaar. Bekijk de criteria voor de Fietsroute en de Wandelroute van het Jaar op www.fietsenwandelbeurs.nl. Via deze site kun je ook routes aanmelden.