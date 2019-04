Op zondag 23 juni aanstaande zal voor de tweede keer het grootste terras van Nederland plaatsvinden. Een uniek event in Nederland. Het vindt namelijk plaats op de voormalige vliegbasis Twenthe en speelt zich letterlijk af op de taxibaan. Tussen de hangars en de shelters waar voorheen de straaljagers parkeerden en de niet missen verkeerstoren, wordt ‘De Strip’ omgetoverd tot het grootste terras van Nederland. Dit Open Air event vindt op zondag 23 juni plaats van 13.00 tot 20.00 uur. Een variëteit aan Nederlandse topartiesten zoals Ruth Jacott, Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace en Xander de Buisonjé (met band) zullen optredens verzorgen.

Van bitterbal tot oesters

Het ontbreekt de gasten deze middag aan niets. Uniek voor outdoor events is dat alle drank in glaswerk wordt geschonken. Geen plastic glazen dus en je wordt aan tafel bediend! Op dit unieke terras gaat het om eten, drinken en vooral genieten. Gezellig genieten in een unieke ambiance van een biertje, glas wijn, champagne of neem een ‘bottle 2 share’. Eén van de shelters is bijvoorbeeld omgetoverd tot een ware champagne- en sushibar. Een dag om te genieten met vrienden of met zakelijke relaties. Voor meer informatie omtrent tickets kijk op www.hetgrootsteterrasvannederland.nl