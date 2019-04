47ste Nationale Molendag op 11 en 12 mei

Op 11 en 12 mei 2019 is het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Evenals vorig jaar is het thema: ‘Ontmoet de molenaar!’. Want molens leer je pas goed kennen, als je met molenaars praat. Op vele honderden molens staan zij klaar om u van alles te vertellen over dit ‘levende’ monument. Bovendien worden bij een groot aantal plaatsen feestelijke activiteiten georganiseerd. Voor kinderen is gratis een molenbouwplaat op te halen. Kijk op molens.nl voor alle deelnemende molens.

Bezoek eens een water gedreven molen !

Iedereen kent wel de windmolens. Overal in het land zijn deze stoere wiekendragers te vinden. Maar wist u dat ons ons land ook ruim 100 molens telt die worden aangedreven door water? Ook die zijn beslist de moeite waard om te bekijken. Deze molens zijn vooral te vinden in Noord-Brabant en Limburg, maar ook Overijssel en Gelderland telt een flink aantal. Ze zijn vaak gelegen in een prachtige omgeving.

Grote variëteit

Nederland heeft molens in allerlei soorten en maten én functies. Van kleine ‘spinnenkoppen’ tot grote stellingmolens, houten standerd- en wipmolens, achtkante grondzeilers en ronde stenen molens enzovoort. Dat molens graan kunnen malen en water kunnen verplaatsen is bij menigeen bekend. Maar in ons land staan ook houtzagers zoals De Salamander in Leidschendam, pelmolens zoals Het Prinsenhof in Westzaan, waar gerst tot gort wordt gepeld en oliemolens, zoals De Passiebloem in Zwolle, waar olie uit lijnzaad wordt geslagen. Elke molen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Kom óók op bezoek. De molenaar vertelt je graag de bijzonderheden van zijn of haar prachtige molen. Op Nationale Molendag is voor iedereen wat extra’s te beleven. Sommige zijn jarig, zoals de Hermien in het Gelderse Harreveld, die 200 jaar wordt. Molen Het Noorden op Texel wordt gerestaureerd. Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen een gratis molenbouwplaat klaar.

Meer weten? Ga naar molens.nl

De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Het volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op de site.