De eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte met als inhoudelijke kennispartner OBB Speelruimtespecialisten wordt op 16 mei 2019 gehouden op de evenementenboerderij De Boerinn nabij Woerden. Deze dag bestaat uit een plenaire lezing, actieve workshops onder leiding van deskundigen en een kennismarkt waar speelvoorzieningenleveranciers hun circulaire producten presenteren. Deze dag is bedoeld voor speelruimteambtenaren (beleid, beheer, ontwerp, inkoop) en (een selectie van) circulaire speelruimte leveranciers. Het doel van de Kennisdag Circulaire Speelruimte is samen ontdekken: Wat en Hoe kunnen we circulair zijn in speelruimte? Met de deelnemers uit het werkveld zal de dag resulteren in 24 speerpunten vanuit 8 verschillende invalshoeken. Dat is het startpunt voor aangepast denken en werken en om te komen tot een circulaire toekomst in 2050. OBB Speelruimtespecialisten zet zich al meer dan 20 jaar in voor spelende kinderen en vindt het de hoogste tijd dat het hele vakgebied spelen-sporten-ontmoeten circulair gaat denken en werken. OBB is er daarom trots op dat het Platform Openbare Ruimte en uitgever NWST van Stad+Groen de Kennisdag Circulaire Speelruimte omarmd hebben. Daardoor kunnen nog meer gemeenten en leveranciers kennis delen, samenwerken en elkaar stimuleren echt te gaan nadenken over circulariteit en speelruimte. Van de deelnemende bedrijven wordt verwacht dat ze een inhoudelijke bijdrage leveren om het kennisniveau te verhogen, van gemeenten (opdrachtgevers) wordt verwacht dat zij meedenken en meezoeken naar praktische werkvormen. Klik hier voor aanmelden, kosten en het dagprogramma.