Kampeerder heeft weinig aandacht voor brandveiligheid

De Nederlandse kampeerder neemt het niet zo nauw met de brandveiligheid in zijn kampeermiddel. Een meerderheid geeft aan geen rookmelder en geen koolmonoxidemelder te hebben in de caravan of camper. Dat blijkt uit onderzoek van ACSI, specialist in campingvakanties.

Klaar voor de start

ACSI vroeg 1.095 kampeerders hoe zij zich voorbereiden op het nieuwe kampeerseizoen Een van de vragen uit het onderzoek was of de batterijen van zowel de rookmelder als de koolmonoxidemelder worden gecontroleerd. Opvallend genoeg blijkt dat het merendeel van de kampeerders aangeeft beide melders niet te hebben. Door het gebruik van gas (koken en verwarming) en elektra (koelkast en huishoudelijke apparaten) is er ook in een kampeermiddel risico op brand. Daarnaast is er vaak maar één vluchtroute. Ook technisch expert Joop Stam van ACSI FreeLife magazine, het kampeertijdschrift van ACSI, verbaast zich over de uitkomst van het onderzoek. “De kans op brand is het grootst bij de plaats waar de accu, acculader of zekeringkast zit. Het is dus zeker raadzaam om een sensor hoog in het interieur te plaatsen ter hoogte van die plek. Een rookmelder hang je het liefst niet al te dicht bij of boven het gasfornuis. Ook daar is kans op brand, maar een voortdurend alarm tijdens het koken is ook niet leuk. Een koolmonoxidemelder hang je bij voorkeur op ongeveer anderhalve meter boven de grond.” Expert Stam adviseert kampeerders ook een gasmelder aan te schaffen. “Deze hang je net boven de vloer in het interieur, want propaan is zwaarder dan lucht. De sensor moet dus laag zitten. Het is ook belangrijk dat je er op let dat de disselkast of gasflessenkast goed geventileerd is.”

Aandacht voor gas

Gelukkig controleren de meeste kampeerders wel altijd of vaak voor vertrek hoe het – naast de gasvoorraad (88%) – is gesteld met de gasslang (66%) en de drukregelaar van de gasinstallatie (59%). Slechts 33% van de kampeerfanaten checkt ook altijd of vaak voor vertrek de staat van het gasfilter. Ook de banden van het kampeermiddel krijgen de nodige aandacht voor vertrek. Bij die controles wordt door 65% van de ondervraagden altijd gekeken naar het profiel van de banden en of er scheurtjes aanwezig zijn. En 78% van de kampeerders checkt altijd de bandenspanning. Het meest voorkomende probleem als de check is vergeten is een klapband onderweg. Ook het testen van de verlichting wordt niet vergeten, 91% van de kampeerders controleert de werking van de remlichten, 92% de knipperlichten en 87% de kentekenverlichting. Iets minder nauwkeurig wordt er gekeken naar de vloeistoffen. 68% controleert altijd of vaak voor vertrek de sproeivloeistof, 67% het motoroliepeil, 56% de remvloeistof en 58% de koelvloeistof.

Uit de stalling

Het merendeel van de kampeerders zet hun caravan of camper ’s winters in de stalling. Uit het onderzoek van campingspecialist ACSI blijkt dat 80% gebruik maakt van een betaalde stalling, voor gemiddeld zo’n 245 dagen. En dan het liefst in de buurt, want 91% geeft aan een stalling dicht bij huis te kiezen. Een stalling kost de kampeerder gemiddeld € 315 per jaar. De overige kampeerders geven aan geen betaalde stalling te gebruiken. Zij laten hun kampeermiddel bijvoorbeeld op de camping of bij de dealer staan en 14% geeft aan een stalling bij huis te gebruiken.

Voorjaarsschoonmaak

De Nederlandse kampeerder houdt zijn kampeermiddel graag schoon. 73% geeft de binnenkant altijd of vaak een flinke voorjaarsschoonmaak aan het begin van het kampeerseizoen. En 66% neemt ook altijd of vaak de buitenkant onder handen. Zo’n 26% is bereid om tegen betaling alle controles en de schoonmaak vooraf uit te besteden. Daar zouden ze gemiddeld € 120 voor willen betalen. Ook de watertank en leidingen worden door 80% van de kampeerders altijd of vaak gereinigd als de caravan of camper uit de stalling komt. Het schoonmaken en smeren van de uitdraaisteunen en het schoonvegen van de koelkastaggregaat wordt door respectievelijk 34% en 32% altijd gedaan. In april start steevast het nieuwe kampeerseizoen. Alle frisgewassen caravans en campers gaan dan weer de weg op voor een eerste kampeervakantie.