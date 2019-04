Paasweekend trekt 70.000 internationale bezoekers naar Brabant

Het Paasweekend trekt dit jaar een miljoen internationale bezoekers naar Nederland volgens de verwachting van NBTC Holland Marketing. Ook 350.000 Nederlanders gaan op Paasvakantie in eigen land. Naar verwachting bezoeken zo’n 40.000 tot 45.000 Nederlanders en ongeveer 70.000 buitenlandse verblijfsgasten Brabant. In lijn met de verwachtingen van NBTC komt het merendeel van deze gasten uit Duitsland en België. Grote publiekstrekkers zoals Keukenhof hebben een positief effect op de boekingen in Brabant, blijkt uit onderzoek van VisitBrabant onder ondernemers.

Steeds meer bezoeker uit België en Duitsland

Met een weercijfer 9 van Weeronline.nl gaan we een zonovergoten weekend tegemoet. Pasen valt bovendien laat dit jaar en veel scholen hebben direct aan Pasen de voorjaarsvakantie gekoppeld. Fietsliefhebbers en wandelaars kunnen hun hart ophalen in Brabant, de cultuuragenda is goed gevuld en de vele terrasjes nodigen uit om te genieten van het goede leven in Brabant. Grote publiekstrekkers als Paaspop (Schijndel) en Keukenhof (Lisse) hebben ook een positief effect op de boekingen in Brabant. Voor internationale gasten is Brabant qua afstand tot de Keukenhof, met een ruime keus aan kwalitatief hoogwaardige accommodaties tegen vaak aantrekkelijkere prijzen dan in de Randstad, de perfecte uitvalsbasis. De verwachtingen ten aanzien van de rest van het voorjaar zijn eveneens positief. Verschillende ondernemers uit de Brabantse vrijetijdssector zien ook daarin een stijgende lijn in het aantal verblijfsgasten uit België en Duitsland. Cijfers inkomend toerisme 2018 lieten al zien dat het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten was gestegen met 8% t.o.v. 2017. Het aantal Duitse gasten dat in hotels in Brabant verbleef, steeg met 11% en het aantal Belgische gasten zelfs met 14%.

Combinatie van aanbod

Met aansprekende thema’s als Van Gogh, Design en Familie Fun brengt VisitBrabant het brede aanbod van Brabant blijvend onder de aandacht. In de campagne Brabant is Open werken ruim 30 Brabantse iconen samen aan een nog betere bekendheid van onze highlights in Duitsland, België en Nederland, dit jaar met extra focus op de Duitse markt. Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: ”Onze buren weten Nederland al heel goed te vinden. Met bijna 18 miljoen inwoners alleen al in Noordrijn-Westfalen, is dit een hele interessante markt voor Brabant. We moeten laten zien dat de combinatie van verblijf en recreatie heel aantrekkelijk is in onze provincie. Door samen te werken lukt dat steeds beter.”

Fotocredits VisitBrabant