Naam nieuwe publieksgebouw De Hoge Veluwe bekend

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe hebben gebouwen doorgaans een naam, vaak met een eigen geschiedenis. Voor het in aanbouw zijnde nieuwe publieksgebouw ging het Park daarom op zoek naar een passende naam voor dit unieke en bijzondere project. Een flinke opgave, want het nieuwe publieksgebouw van het Park wordt het hart van het Park en zal het Parkrestaurant, een informatiebalie, zalen en de Parkwinkel huisvesten. Het is dé nieuwe plek voor de start van een dagje Hoge Veluwe.

Prijsvraag

Omdat het gebouw bij uitstek een plek voor en van het publiek van De Hoge Veluwe moet zijn, werd er door De Hoge Veluwe via social media en Bouwmagazine 99 -wat in aanloop naar de bouw zes keer door het Park wordt uitgegeven- een prijsvraag uitgeschreven. De jury bestond uit Seger van Voorst tot Voorst (directeur), Monique Kokke (hoofd Bezoekersmanagement), Pieter van Oord (lid Raad van Toezicht), Michiel Jaski (voorzitter Raad van Advies) en Hein van Beek (marketingadviseur).

Park Paviljoen

Uit de overweldigende hoeveelheid van bijna 200 inzendingen is de naam Park Paviljoen gekozen, bedacht door Irene Ketting uit Rhoon. De voornaamste reden voor het kiezen van deze naam was dat de jury het belangrijk vond dat de naam iets vertelt over wat het gebouw is. Dit kreeg de voorkeur boven bijvoorbeeld namen die naar het verleden verwijzen. De jury vond de naam bovendien uitermate passend omdat de term paviljoen over het algemeen refereert aan een bouwwerk voor ontspanning of vermaak. In het Nederlands is de definitie tevens uitgebreid naar uiteenlopende ruimtes die gekenmerkt worden door een eigenheid in vorm, functie en gebruik. Bovendien mag het Park Paviljoen aansluiten in een variatie van bekende paviljoens verspreid over de wereld, zoals bijvoorbeeld het befaamde Royal Pavilion in Brighton, het Barcelona-paviljoen in Barcelona en het Rietveldpaviljoen in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. De winnares is als genodigde aanwezig bij de officiële opening van het gebouw op 21 juni, zij krijgt met 7 genodigden een Landrover-safari onder begeleiding van de boswachter én een diner in het Park Paviljoen.

Meer over de nieuwbouw in Bouwmagazine 99

Anton en Helene Kröller-Müller, de grondleggers van het Park, brachten natuur en kunst ‘tot nut en genot der gemeenschap’ bijeen, met als icoon het Jachthuis Sint Hubertus dat in 1920 werd geopend. In 2019, 99 jaar later, voltooit het Park de bouw van een nieuw iconisch gebouw. Ter ere van dit heugelijke feit geeft het Park een magazine uit omtrent de bouw. Magazine 99 is te lezen via www.hogeveluwe.nl/magazine99.