Toeristisch Zeeland maakt zich op voor mooi Paasweekend

VVV Zeeland heeft positieve verwachtingen voor de start van het seizoen

Naar verwachting gaat toeristisch Zeeland een goed Paasweekend tegemoet. Uit een rondgang is gebleken dat in geheel Zeeland de accommodaties goed geboekt zijn. ‘’Wij gaan ervan uit dat de zon blijft schijnen de komende dagen, zodat dit ook de nodige dagrecreanten naar de provincie brengt’’ aldus Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland.

Start van het seizoen

Pasen is voor Zeeland de start van het seizoen en naar verwachting gaat die er voor het toeristisch bedrijfsleven goed uit zien. Door de goede weersvoorspellingen zijn de afgelopen weken veel last minute boekingen gemaakt. De laatste dagen steeg de bezetting bij accommodaties aan de kust naar 90% ten opzichte van een bezetting van 75% in 2018. In de paasweek zijn dit vooral gasten uit Duitsland. In de tweede week van de meivakantie (aansluitend aan Pasen begint de meivakantie voor Nederland) is het merendeel van de boekingen gemaakt door Nederlandse gasten.

Kamperen in trek

Mede door een late Pasen dit jaar hebben de campings in Zeeland een goede bezetting. Het kamperen met eigen kampeermiddelen is weer enorm in trek. Bij de campings in de kuststreek is het voller dan in het binnenland. Vakantieparken in Zeeland hebben een gemiddelde bezetting van 90%. Hotels, pensions, B&B’s zitten op een gemiddelde van 80%.

Dagrecreanten

‘’De gasten die deze dagen naar Zeeland komen, komen niet alleen voor zon, zee en strand. Ook de Zeeuwse natuur, activiteiten als wandelen en fietsen, verschillende evenementen en goed eten en drinken zijn redenen om Zeeland te bezoeken. Want dat kan tenslotte ook met het weerbeeld van de komende periode”, aldus Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland.