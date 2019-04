Drukke Pasen in Drenthe

Ondernemers uitermate tevreden over bezetting in meivakantie

De bezetting van veel Drentse accommodaties is de komende meivakantie goed tot zelfs zeer goed te noemen. Vooral vakantieparken, hotels en campingeigenaren verwachten deze periode meer bezoek dan vorig jaar. Daarnaast constateren veel accommodaties wederom een toename in het aantal Duitse en Vlaamse gasten. De gemiddelde bezetting ligt boven de 60%, blijkt uit een peiling onder 125 recreatieondernemers in de verblijfssector, gemeten in de week voor de meivakantie. Ruim een kwart van de accommodaties is zo goed als volgeboekt, met een bezetting van meer dan 90%. Zeven op de tien ondernemers zijn dan ook tevreden tot zeer tevreden over de huidige bezetting. Voor Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe, is dit een herkenbaar beeld: “We horen erg positieve geluiden uit de markt, de verwachtingen voor het komende seizoen zijn hooggespannen. Dit komt natuurlijk ook door de stijgende lijn qua bezoekersaantallen die we in Drenthe de afgelopen jaren zien. Een goed bezette meivakantie is natuurlijk een ideale aftrap voor de rest van het seizoen.”

De bezetting op campings is minder hoog dan bij de andere accommodatievormen, maar ziet er dit jaar voor veel eigenaren toch wat beter uit vergeleken met 2018. Dat Pasen dit jaar later valt dan vorig jaar speelt daarbij volgens veel ondernemers een rol. En nu de weersverwachting er voor de komende periode goed uitziet, worden er nog veel last-minute boekingen verwacht. Jos van der Weide van Camping de Berken in Gasselte zit momenteel voor ongeveer driekwart volgeboekt “We zien dat met name de verhuurobjecten beter worden geboekt dan vorig jaar. Ook is er meer vraag naar een extra stukje comfort. Zo is het privé sanitair erg in trek en lopen de comfortXL plaatsen ook erg goed.” Het merendeel van de ondervraagde hoteleigenaren is eveneens zeer tevreden over de bezetting. Bij de hotels komt een aanzienlijk deel van de boekingen vanuit het buitenland. Met name Duitsland en België springen eruit, maar een aantal hoteleigenaren ontvangt ook gasten uit het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Harrie Talens van hotel Talens in Coevorden heeft daarnaast ook Amerikanen te gast. “Maar dit zijn dan wel vooral zakelijke gasten. Overall zijn de boekingscijfers voor deze periode beter te noemen dan vorig jaar. We zien gewoon dat er veel mensen een korte vakantie nemen rond deze periode.”

Driekwart van de eigenaren van pensions en B&B’s ziet eenzelfde bezetting als vorig jaar, gemiddeld ligt de bezetting in deze categorie rond de 70%. Acht op de tien B&B-eigenaren zijn tevreden over deze bezetting. Ook hier geldt dat er nog last-minute boekingen worden verwacht van mensen die er spontaan een paar dagen tussenuit willen. Annemiek Bergsma van B&B de Drentse Krent in Veeningen: ‘Dit jaar zien we vanaf maart al weer volle weken. De meivakantie is nog niet vol, maar zal zich echt nog wel verder vullen. Er is een deel van de gasten die pas laat boeken, zij wachten eerst de weersvoorspellingen af. Sommigen zijn dan te laat en bellen zich suf.” De bungalowparken zijn ook optimistisch, en met een gemiddelde bezetting van 75% is dat niet gek. Veel bungalows zijn al volgeboekt in deze periode. Joyce Koerst van Bungalowpark het Hart van Drenthe in Zwiggelte zit met Pasen helemaal volgeboekt, ook de meivakantie doet het goed zegt ze, alleen het laatste weekend heeft ze nog een paar plekken beschikbaar ‘Maar dat kan nog komen natuurlijk’. Ook over de rest van het seizoen is driekwart van de ondernemers positief tot zeer positief. Tweederde van hen heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in zijn bedrijf en hoopt daar dit seizoen al de vruchten van te kunnen plukken. Naast standaard onderhoud hebben diverse accommodaties een upgrade ondergaan om de gast nog meer kwaliteit en comfort te bieden. Ook zijn er weer een aantal bijzondere overnachtingsvormen toegevoegd aan het Drentse aanbod zoals nieuwe boomhutten, natuurstudio’s en wellnesslofts. Crum: “We zijn erg blij dat de ondernemers inspringen op de trend van het bijzonder overnachten. Het slapen in dit soort unieke accommodatietypen is ongekend populair bij de toerist. En het levert natuurlijk bijzonder mooie plaatjes op die we in onze promotie-uitingen kunnen gebruiken.” In de meivakantie vinden er natuurlijk weer veel mooie activiteiten en evenementen in Drenthe plaats. Natuurorganisaties, musea en attracties passen hun programma’s aan en organiseren vooral veel gezinsactiviteiten. Een overzicht van de activiteiten die te beleven zijn in Drenthe is te vinden op drenthe.nl/agenda.