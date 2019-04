Pasen en meivakantie populair, zomer wordt vroeg geboekt

Landal GreenParks maakt zich op voor mooie zomer

Landal GreenParks gaat een druk Paasweekend tegemoet. De afgelopen dagen steeg de bezetting op de parken tot 95% en met de gunstige weersvooruitzichten is de verwachting dat alle accommodaties verhuurd worden. De meivakantie is nu voor ruim 80% bezet, een stijging van zo’n 10% ten opzichte van de bezetingscijfers in 2018. Ook het Hemelvaartweekend – dat dit jaar buiten de meivakantie valt – ziet er goed uit, onder meer ook door een flinke stijging van het aantal gasten uit Duitsland en België. Mede doordat het aantal zomerboekingen ook voorloopt op vorig jaar, verwacht Landal GreenParks een mooie zomer. “Het mooie voorjaarsweer van enkele weken geleden en de gunstige weersverwachting voor de komende dagen brengen veel mensen in vakantiestemming en dat zien we aan het boekingsgedrag,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks. “Maar we zien ook dat door een beter ontwerp en nieuwe technologie van onze website het makkelijker is om online te boeken. Het aantal boekingen via een smartphone steeg met 14%, via een tablet met 7% en 3% met laptops en desktops.”

Favoriete bestemmingen

Onder vakantiegangers uit Duitsland zijn tijdens de Paasdagen en de Meivakantie de provincies Drenthe en Noord-Holland de meest populaire bestemmingen. Bij Belgische gasten van Landal GreenParks is dit vooral Gelderland. Met Pinksteren zijn vooral Gelderland, Overijssel en de Wadden populair.