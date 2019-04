850 ouders en kinderen in Walibi Holland

In het kader van de Samen Sterk-dag van Stichting Opkikker, ontving Walibi Holland vandaag (18 april 2019) 192 gezinnen met een ziek kind. Met de € 10.000,- die tijdens de Robin Hood-veiling op 16 maart werd opgehaald, kan de stichting in totaal 350 gezinnen met een ziek kind een compleet verzorgde dag aanbieden in het pretpark. Door het grote succes van de veiling is besloten om maar liefst twee Samen Sterk-dagen te organiseren in Walibi Holland. De tweede dag wordt later bekendgemaakt.

Ontvangst op de rode loper

Vanmorgen betrad de groep van 850 personen het park via een rode loper en werd men op het plein voor Main Stage onthaald door de mascottes van Stichting Opkikker en Walibi Holland en Mascha van Till. De directrice van het park opende de dag feestelijk onder het genot van koffie, thee, limonade en vele lekkernijen. Na de toespraak van Stichting Opkikker verspreidde de groep zich over het park om te genieten van de vele spectaculaire attracties voor alle leeftijden. Beide Samen Sterk-dagen staan in het teken van zieke kinderen en hun families. Het aanbieden van een volledig verzorgde dag betekent dan ook dat niemand zich ergens om hoeft te bekommeren. Van koffie en thee tot een heerlijke lunch en van een goodie-bag tot een uitrijkaart: de gezinnen hoeven de hele dag even nergens aan te denken, alleen maar te genieten.

Samen Sterk-dag

Vanaf begin 2019 organiseert Stichting Opkikker de Samen Sterk-dagen. Hierbij nodigen ambassadeurs van de stichting gezinnen uit die zij met een bijzondere dag een steuntje in de rug willen geven. Zowel de gezinnen van de ambassadeurs als de gekozen gezinnen ervaren door deze Opkikker een positieve boost die in de zware periode van ziekte zeer welkom is.

