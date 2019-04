Op safari of in de achtbaan in eerste VR Zone van Zeeland

De eerste Virtual Reality Zone van Zeeland is geopend op Vakantiepark Aquadelta bij Bruinisse. In de nieuwe ruimte kunnen deelnemers door middel van de VR-bril ervaren hoe het is om bijvoorbeeld op een plank aan de rand van de bovenste etage van een wolkenkrabber te lopen of om op safari te gaan tussen de wilde dieren. De nieuwe activiteit is beschikbaar voor iedereen, dus niet alleen voor gasten van het park van Roompot Vakanties. Volgens parkmanager Carla de Meijer is het de eerste permanente Virtual Reality-activiteit in Zeeland. “VR wordt steeds populairder. En terecht, want het is super leuk. Mensen doen in hun vrije tijd graag net even andere dingen dan normaal en dit past perfect in dat plaatje. Ik wilde het heel graag naar Zeeland halen, zodat zowel vakantiegangers als de Zeeuwen het hier zelf kunnen ervaren.” Tijdens het spel krijgen twee van de zes deelnemers een VR-bril op. Deze bril heeft ook een soundsystem, waardoor de gebruiker zowel in beeld als geluid in de game gezogen wordt. Door de bril lijkt het net of je onderdeel bent van de film en bijvoorbeeld zelf in de achtbaan zit of tussen de dolfijnen zwemt. De overige deelnemers kunnen op een groot scherm meekijken.

Andere wereld

“Je waant je echt in een andere wereld”, weet De Meijer. “Doordat het zo echt lijkt, worden de deelnemers ook begeleid door onze eigen speciaal opgeleide medewerkers. Zelfs iets als virtueel koken kent namelijk onverwachte valkuilen: deelnemers kunnen maar zo even op het niet bestaande aanrecht willen leunen, waardoor ze mogelijk voorover vallen. Onze medewerkers kennen alle knelpunten en kunnen daardoor zorgen dat het voor iedereen een fantastische ervaring wordt.” Deelnemers kunnen kiezen uit een enorme bibliotheek aan games. De begeleider helpt bij de selectie en kijkt daarbij naar ervaring en persoonlijke wensen. De Meijer: “Iemand met hoogtevrees moet je niet op het dak van een wolkenkrabber neerzetten en mensen die normaal al misselijk worden in de achtbaan, zullen een virtuele rit ook niet heel fijn vinden.”

Iedereen kan meespelen

Er zijn op het park twee VR Zones. Elke ruimte is geschikt voor een groep van maximaal zes personen. In totaal kunnen dus twaalf mensen tegelijk aan de slag. Iedereen vanaf tien jaar oud kan meespelen. Het is te boeken voor gasten van het park, maar ook voor mensen uit de omgeving en andere geïnteresseerden. Het is volgens De Meijer heel geschikt voor bijvoorbeeld vriendengroepen of collega’s. “Het is echt een activiteit waar iedereen van mee kan genieten.” Klik hier voor informatie.