Op zaterdag 13 april ging het eerste Zeeuwse pontje voor dit seizoen in de vaart; Kortgene – Wolphaartsdijk. Vanaf 1 juli gaan alle Zeeuwse pontjes weer in de vaart. Het varen met de pontjes is al jaren een begrip in Zeeland. Volop genieten van deze unieke belevenis op het water kan ook deze zomer weer bij 6 verschillende overtochten. Eilandhoppen in Zeeland alsof de dammen en bruggen tussen de verschillende eilanden er niet zijn!

Toeristische veerdiensten

Ooit waren er meer dan 100 verschillende veerdiensten in Zeeland. Dammen, bruggen en tunnels kwamen en komen er voor in de plaats. Maar in de zomer herleeft in Zeeland de tijd van weleer. Een aantal pontjes is dan weer in de vaart. Ze varen speciaal voor fietsers en voetgangers via historische trajecten en nieuwe verbindingen.

Ontdek Zeeland op de fiets of te voet

Ervaar zelf waarom Zeeland een populaire fiets- en wandelprovincie is. Een handig systeem van fiets- en wandelknooppunten leidt je langs een verscheidenheid aan landschappen en indrukwekkende historie. De verbindingen van de pontjes vormen een handige aanvulling hierop in onze waterrijke provincie. Door de duur van een vaartocht wordt het maken van een oversteek met een pontje een attractie op zich. Tijd om te genieten van het varen, het uitzicht, een consumptie aan boord en een bezoek aan een van de historische steden of dorpen die Zeeland rijk is. VVV Zeeland geeft een handige gids uit met daarin alle informatie over de veerdiensten. Daarnaast zijn alle vaartijden ook te raadplegen via de website vvvzeeland.nl/pontjes. Met behulp van de handige knooppuntenplanner kan een fietstocht, met daarin een oversteek met een pontje, worden uitgezet.

Informatie

De gids ‘vaar mee met de Zeeuwse pontjes’ is gratis verkrijgbaar bij alle Zeeuwse VVV-inspiratiepunten. Daarnaast is de gids te bestellen via www.vvvzeeland.nl/shop.