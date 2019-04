Denemarken verstevigt positie als fietsvakantiebestemming

VisitDenmark, de officiële organisatie ter promotie van Denemarken als vakantiebestemming in Nederland, zet strategisch in door samenwerkingen tussen Nederlandse gemeentes en Deense bestemmingen om het fietstoerisme te stimuleren.

Actief versus kindvriendelijk

Per jaar telt Denemarken circa 1,3 miljoen Nederlandse overnachtingen. Dit betreft veelal gezinnen die voornamelijk in de zomer- en de voorjaarsvakanties verblijven. Met name het kindvriendelijke karakter van het land zorgt ervoor dat er ieder jaar zovele mensen kiezen voor een vakantie in Denemarken. De erkenning voor de Oostzeeroute N8 onderstreept de ambitie voor het aantrekken van fietstoeristen naar het Deense eilandenrijk. De 820 kilometer lange fietsroute leidt door vier verschillende regio’s in Denemarken; van Zuid-Jutland naar het eiland Funen, via Seeland naar Lolland-Falster. Tijdens het fietsen ontdekt men twaalf eilanden, acht bruggen en vijf overtochten. De Deense kustlijn wordt op haar mooist getoond – van de witte krijtrotsen op Møn tot aan het pittoreske stadje Sønderborg in Zuid-Jutland.

Accommodatie langs de route

Nederlandse gasten verblijven vooral in vakantiehuizen en op campings. Wie deze route -gedeeltelijk- gaat fietsen is blij met het aanbod vakantiehuizen dat NOVASOL biedt in de betreffende regio’s. NOVASOL is de grootste aanbieder van vakantiehuizen in Denemarken en biedt flexibele aankomsten. Dit maakt het gemakkelijk om voor kortere periodes en op meerdere plekken langs de route te overnachten. Klik hier voor informatie over de Deense Oostzeeroute.