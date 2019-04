Brabantse oorlogsverhalen vastgelegd in STILLLEVENS

Zeven Brabantse burgemeesters en wethouders hebben maquettes onthuld die een scène weergeven uit een verhaal dat zich in hun gemeente afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn weergaven van beslismomenten waarop iemands leven voorgoed veranderde. De collectie heet STILLLEVEN en is opgebouwd rond de 75 oorlogsverhalen die Brabant Remembers selecteerde. De STILLLEVENS zijn ontworpen door Studio Rocco Verdult. Gemeenten zetten de maquettes de komende maanden lokaal in. Onder andere gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) en ontwerper Rocco Verdult waren aanwezig tijdens de aftrap van dit bijzondere project. Eind oktober haalt Brabant Remembers alle 75 STILLLEVENS op om ze vervolgens samen te brengen in één grote expositie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd, ook in Brabant. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, persoonlijke verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Verhalen waarin een levensveranderende keuze centraal staat. Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Scènes uit deze 75 verhalen vormen de basis voor dit project. De verhalen zijn opgehaald uit de gemeenten, vertelt Femke Klein, programmadirecteur van Brabant Remembers. “Nu brengen we de verhalen in de vorm van de STILLLEVENS weer terug. We hopen hiermee mensen te inspireren andere verhalen uit de gemeente ook te gaan verbeelden.”

Living history app|

De 75 verhalen komen ook samen in een living history-app. De app maakt gebruik van de nieuwste technieken en is gevuld met unieke content. Hiermee brengt Brabant Remembers de impact van de oorlog op een eigentijdse manier onder de aandacht, ook bij jongere generaties. Klik hier voor informatie.

Op de foto staan van links naar rechts:

Burgemeester Willemijn van Hees (Heusden), wethouder Marianne de Bie (Breda), wethouder Hans Vereijken (Landerd), wethouder Monique List – de Roos (Eindhoven), wethouder Davy Jansen (Bladel), wethouder Matthijs van Oosten (Altena) en burgemeester Frank Petter (Bergen op Zoom).