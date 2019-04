Spoorfietsen, een rit door natuur langs industrieel Twente

Twente heeft zoveel moois te bieden. Zoals de unieke attractie Spoorfietsen in Hengelo. In 2018 hebben al meer dan 8000 bezoekers een rit gemaakt door de Twentse natuur langs het rijke verleden van industrieel Twente. Het 135 jaar oude deel ‘het Schaddenspoor’ wordt donderdag 18 april 14.00 uur – 17.00 uur aan de Kuipersdijk 48a in Hengelo officieel geopend door de heer Pier Eringa, president-directeur bij ProRail. Het is de eerste keer dat ProRail een spoorlijn verkocht heeft voor dit doel.

Het Schaddenspoor

Waar vroeger stoomlocomotieven zware kolentreinen over het Schaddenspoor vanuit Duitsland naar Twente brachten, kunnen bezoekers nu zelf spoorfietsen over deze echte treinrails. De spoorlijn is aangelegd door de GOLS (Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij) op initiatief van industriëlen uit Twente en de Achterhoek en werd in 1884 geopend. Het was een lokaalspoorlijn, die op een goedkopere manier werd aangelegd dan de oudere spoorwegen in Twente. Niet iedereen had hoge verwachtingen van deze nieuwe spoorlijn, daarom kreeg deze de spottende bijnaam “Schaddenspoor”. In werkelijkheid werd het de goedkoopste en belangrijkste verbinding tussen de Twentse industrie en het Ruhrgebied, vooral voor vervoer van steenkool. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het verbeteren van de voorzieningen in Hengelo. Ook blijkt het spoorfietsen in trek bij bezoekers. In 2018 hebben al meer dan 8000 bezoekers een rit gemaakt. Het plaatsen van een een informatiepaneel over het Schaddenspoor door de Regio Twente is de aanleiding om deze 135 jaar oude spoorlijn nu ook officieel te heropenen. De heer Pier Eringa, president-directeur bij ProRail zal de openingshandeling verrichten door het informatiepaneel te onthullen. Verder zijn er allerlei partners uitgenodigd die de afgelopen jaren (vaak belangeloos) hebben bijgedragen aan het realiseren van het project. De opening is vrij toegankelijk voor publiek.

Over Spoorfietsen

Spoorfietsen werden vroeger door de spoorwegen gebruikt voor het inspecteren en onderhouden van het spoor. Nog tot eind 2013 is de spoorlijn gebruikt voor vervoer van de zoutindustrie. In het buitenland hebben allerlei oude spoorlijnen een nieuwe toekomst gekregen door spoorfietsen aan toeristen te verhuren. Rail Pleasure is de nieuwe eigenaar van de spoorlijn en heeft deze via bemiddeling van de gemeente Hengelo van ProRail kunnen overnemen. Rail Pleasure is opgezet als een sociale onderneming die door middel van kleinschalige recreatieve activiteiten maatschappelijke doelen nastreeft op het gebied van erfgoed, natuur en arbeidsparticipatie. ProRail vindt het belangrijk dat gebruikt (spoor) materiaal een nuttig, tweede leven krijgt. Hier krijgt de complete spoorlijn een nieuwe bestemming. Ook wil ProRail met het beheer van de infrastructuur bijdragen aan het behoud en herstel van natuur. Door het behoud van het historische spoortraject tussen Hengelo en Twekkelo, blijft ook de waardevolle ecologische verbinding bestaan. Kijk voor meer informatie op www.spoorfietsen.nl en www.prorail.nl.

Spoorfietsen Hengelo, Fotograaf: Tjeerd Derkink.