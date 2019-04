Huttopia zet de toon voor glamping in de natuur

Waarom bouwen kinderen graag tenten en willen er het liefst ook in slapen? Omdat dit hen een magisch gevoel van vrijheid en avontuur geeft. Huttopia haakt daar op in en ontwikkelt een glamping-concept dat aansluit op vakanties met kinderen, waarin samen leuke dingen doen, de natuur en het buitenleven een hoofdrol spelen. Van huttenbouwen tot kayakken en van een duik in het zwembad tot ‘bos wellness’. Kenmerkend voor Huttopia is de opvallend ruimtelijke opzet. De 37 eigen locaties van Huttopia in Frankrijk hebben allemaal de bijzondere mix van glamping en kampeerspirit: comfort wanneer je het nodig hebt en daarnaast natuur, vrijheid en leuke dingen doen. Zo vind je er een fijn zwembad met apart kinderbadje en een activiteitenprogramma met creatieve workshops, sporttoernooien of ontdekkingstochten. Veel activiteiten zijn zo opgezet dat ouders deze ook samen met kinderen kunnen doen. Huttopia stimuleert de gasten om te ontdekken, erop uit te gaan en geeft je letterlijk alle ruimte. Dat betekent geen overvolle parken, maar veel privacy en natuur rondom het chalet, blokhut of tent. Klik hier voor informatie.