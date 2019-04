Met trots lanceert Attractie- & Vakantiepark Slagharen haar nieuwe website werkenbijslagharen.com. Tegelijkertijd bieden zij de mogelijkheid om via WhatsApp te solliciteren. “Voor de sollicitanten maken we het op deze manier leuker, makkelijker, en zij kunnen zich beter oriënteren op de vacatures per afdeling. Een gebied waaraan de nieuwe site meer aandacht geeft, is de cultuur van ons bedrijf. Wie zijn wij en waar staan we voor. Wij bieden al onze gasten een onvergetelijke dag in een veilige omgeving, bij ons draait alles om plezier”, aldus Noortje Bellucci – P&O manager. Het is belangrijk om de doelgroep aan te spreken, dit is een andere dan de corporate slagharen.com site. “Met een afzonderlijke site kunnen we onze boodschap richting toekomstige Slagharen teamleden specifiek en duidelijk vormgeven.Houd ons de komende maanden in de gaten voor de tofste vacatures en gave interviews met onze collega’s.”

Klik hier voor informatie werkenbijslagharen.com.