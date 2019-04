Kakelbonte Tulpenvelden

Vanaf half april begin mei staat Noordoostpolder weer in het teken van het Tulpenfestival. De Tulpenroute in Noordoostpolder is de langste aaneengesloten route van Nederland. Het grootste deel van de in Nederland geteelde bloembollen worden hier gekweekt.

Het Tulpenfestival in 2019 is van 19 april t/m 5 mei. In deze periode worden er naast de wandel-, fiets- en autoroutes langs de tulpenvelden vele activiteiten georganiseerd en zijn er diverse bedrijven te bezoeken. Vanaf het Tulpenbelevingsveld zijn er helikoptervluchten over het tulpenschilderij. Ook is er een uitkijktoren vanaf waar het schilderij goed te bekijken en te fotograferen is. De tijd waarop de tulpen exact bloeien is afhankelijk van het weer, kijk voor een update op de website. Er zijn vroege en late tulpensoorten en daardoor staan er vanaf half april langs de route steeds velden in bloei. Tijdens het Tulpenfestival zijn er speciale fietsroutes, wandeltochten en koetsentochten langs de bollenvelden uitgezet. De autoroute komt ook langs het Tulpenbelevingsveld en het tulpeninformatiecentrum. Tevens zijn er prachtige open tuinen. Klik hier voor informatie.

foto: Visit Flevoland