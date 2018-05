Slagharen opent adventure trail

In het najaar van 2018 opent Attractie- & Vakantiepark Slagharen adventure trail ‘Black Hill Ranger Path’. Het parcours bestaat uit drie niveaus waarop naar hartenlust geklommen en geklauterd kan worden door avonturiers die het park voor een dagje bezoeken of hier hun vakantie komen vieren.

In de afgelopen jaren is Attractie & Vakantiepark Slagharen uitgegroeid tot een modern gethematiseerd Wild West attractiepark. Er is geïnvesteerd in nieuwe accommodaties, nieuw waterpark Aqua Mexicana, entertainment, nieuwe ingang, parkeerplaats en attracties waaronder vorig jaar nog de nieuwe triple launch coaster Gold Rush. Dit is nog niet alles, investeringen worden gecontinueerd met als doel de gasten een ultiem dagje uit te laten beleven of een onvergetelijke vakantie. Met een investering van maar liefst 1,3 miljoen euro opent Slagharen naar verwachting in het najaar de noviteit, genaamd ‘Black Hill Ranger Path’.

Het verhaal achter deze noviteit is gebaseerd op John Wallace Crawford, een echte avonturier, geboren in Ierland. Op 14 jarige leeftijd verhuisde John met zijn ouders naar Amerika. John Wallace was de commandant van de groep Black Hill Rangers die emigranten over gevaarlijke canyons en onbegaanbare paden begeleide. Zo hielp hij ze jaren lang om langs de gevaarlijke routes de overkant te bereiken. Tijdens de avontuurlijke tocht door het 'Black Hill Ranger Path' overbruggen de avonturiers in Slagharen diverse obstakels, waarbij ze door de Slagharen rangers in een harnasje worden geholpen om zo de overkant veilig te bereiken, verklaart algemeen directeur Wouter Dekkers.

In de zomer wordt begonnen met de bouw van het Black Hill Ranger Path. Het is een zeer diverse parcours, bestaande uit vier verschillende onderdelen, waarbij men bij de ropecourse maar liefst 36 obstakels trotseert om aan de overkant te komen. Voor de echte waaghalzen is er een 115 meter lange rollglider, uniek in de Benelux, waarmee de gasten in ruim 30 seconden tijd naar beneden “vliegen”. Voor de klimliefhebbers is er een 8 meter hoge klimwand waar naar hartenlust geklommen kan worden. Dat niet alleen, er zijn ook diverse boulders waarop geklommen en geklauterd kan worden. Vanaf het najaar van 2018 kunnen de avonturiers het pad in Slagharen beleven. Klik hier voor meer informatie.