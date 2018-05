Workshop ‘Werken met Privacy & AVG voor vakantieparken’

Het is lastig om in te schatten wat de gevolgen van de nieuwe AVG wet per 25 mei zullen zijn voor jouw organisatie. Daarom schreef Booking Experts hier al eerder een artikel over. Vanuit de overweldigende reacties, vragen en opmerkingen op dit artikel is besloten om een eenmalige workshop te organiseren. Speciaal voor vakantieparken, campings en verhuurorganisaties.

Tijdens deze workshop geeft een expert op juridisch gebied onder andere uitleg over de volgende onderwerpen:

Wat betekent de AVG wet concreet voor jouw organisatie?

Wat moet je aanpassen aan je website en automatisering?

Wat zijn andere gevolgen van de wet?

De workshop vindt plaats op 30 mei van 09:00 tot 11:30 te Enschede. Samen met juridisch adviseur mr. A.E.C. Punt (Arnoud) van aecius.nl zal Booking Experts de workshop compleet verzorgen. Aan het einde van de workshop is er natuurlijk ruimte voor vragen

Niet geheel onbelangrijk; voor gebruikers van Booking Experts is de workshop gratis. Ben je nog geen gebruiker van Booking Experts, maar wel geïnteresseerd? Ook dan ontvangen we jullie graag. Schrijf je in en we nemen contact met jullie op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor meer informatie