Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat één van de meest ingrijpende wetten van Nederland is vastgesteld: de Zuiderzeewet. Deze wet legde de basis voor de ontwikkeling van Nederland als waterland; inmiddels een sterk internationaal merk. Nederland staat bekend om haar grootschalige waterwerken. Kennis en kunde op het gebied van water zit in onze genen. De inpoldering van de Wieringermeer, de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de Noordoostpolder en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder zijn voorbeelden van de invloed van de Zuiderzeewet op de vorming van ons land. De 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet is daarom het vieren waard.

In het weekend van 14-16 juni vinden er in heel het voormalig Zuiderzeegebied vele activiteiten plaats. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Flevoland. Deze provincie dankt haar ontstaan aan de Zuiderzeewet. Zo vindt in Lelystad op 14 juni een congres plaats met de titel “Nederland over 100 jaar”. Daarnaast wordt in Lelystad op die dag middels een vlootschouw het startschot gegeven voor de Zuiderzee Havendagen, die op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni plaatsvinden.

Prinses Beatrix aanwezig bij viering 100 jaar Zuiderzeewet

Op de dag dat de Zuiderzeewet precies 100 jaar bestaat, zal H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden twee evenementen in Flevoland bezoeken die aandacht geven aan dit bijzondere jubileum. Allereerst zal ze in Biddinghuizen aanwezig zijn bij de feestelijke onthulling van de ‘Flevowand’ en later op de dag zal ze in de Bataviahaven in Lelystad een vlootschouw afnemen.

Flevowand Biddinghuizen

Geïnspireerd op het tapijt van Bayeux in Frankrijk heeft een enthousiaste groep vrijwilligers uit Biddinghuizen het initiatief genomen om de geschiedenis van de Zuiderzee te verbeelden op doek: de ‘Flevowand’. De Flevowand is een 60-meter lang geborduurd wandkleed met de geschiedenis van het voormalige Zuiderzeegebied, verhaald van de ijstijd tot het heden. De locoburgemeester van Bayeux, de plaats waar het wereldberoemde tapijt over de slag bij Hastings zich bevindt, is hierbij aanwezig. Meer dan 30.000 uur is er gewerkt aan een kleed met geborduurde historische scenes. De onthulling van de Flevowand in Biddinghuizen is op 14 juni in bijzijn van prinses Beatrix en de opening van de permanente tentoonstelling van de Flevowand in Batavialand in Lelystad op 16 juni.

Viering 100 jaar Zuiderzeewet

Het hoogtepunt van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet vindt plaats in de Bataviahaven in Lelystad. Terwijl er een congres plaatsvindt met als titel “Nederland over 100 jaar” verzamelt zich op 14 juni een grote vloot bijzondere en historische schepen die een relatie hebben met de geschiedenis van de Zuiderzee, de inpoldering en het huidige IJsselmeer, Markermeer en de randmeren. Prinses Beatrix zal hierbij aanwezig zijn en met de ‘Groene Draeck’ een vlootschouw afnemen. Kijk hier voor meer informatie.