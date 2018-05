Toerist stimuleert regionale economie middels boekingstool Rezervado

Regio- en stadsmarketing organisatie MarketingOost lanceert als eerste in Nederland een online boekingstool op haar regiowebsites. Toeristen die hun vakantie boeken via Rezervado profiteren van de laagte prijsgarantie én dragen bij aan de continue ontwikkeling van hun vakantiebestemming.

Lage commissie en investering in de regio

‘Overijssel is uniek door de vele toeristische familiebedrijven. Daarmee is een persoonlijke beleving met oprechte aandacht tijdens je vakantie gegarandeerd.’ Aldus Henk van Voornveld, directeur MarketingOost. ‘Je boekt tegen de laagste prijs en daarbij draag je ook een steentje bij aan het behoud en de doorontwikkeling van jouw vakantiebestemming. Mooi aanbod toch?’ Met Rezervado kunnen bezoekers direct via de regiowebsite boeken bij aangesloten accommodaties. Als bezoeker kun je natuurlijk je reis boeken bij één van de grote online websites, maar voor laagste prijs kun je ook boeken via Rezervado. Geen verschil voor de boeker, maar wel voor de ondernemer en de vakantiebestemming: de ondernemer draagt minder commissie af én de commissie die afgedragen wordt, vloeit direct weer terug in de doorontwikkeling van het gebied. Kortom alleen maar winnaars. Rezervado is gekoppeld aan de belangrijkste channel managers, zoals Cubilis, RezExchange en Smarthotel, zodat partners zelf real-time en online prijzen en beschikbaarheid beheren.

Eerste livegang in Twente

Twente Marketing, onderdeel van MarketingOost, heeft de primeur op www.visittwente.nl. Henk van Voornveld, is blij met Rezervado. ‘Het initiatief komt vanuit onze ondernemers, het is ook met partners in de regio ontwikkeld, omdat zij allen veel waarde hechten aan een goed reserveringsplatform met oog voor de regio. De koppeling met onze regiowebsites is daarom cruciaal. Het is logisch dat Twente de primeur heeft, niet voor niets zijn in deze high tech regio ook Booking.com en thuisbezorgd.nl als start up begonnen.’ De komende maanden wordt het aanbod op Rezervado uitgebreid. De volgende stap is dat ook evenementen en arrangementen via Rezervado boekbaar gemaakt worden.

foto-Ebo-Fraterman