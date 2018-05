Friesland op de ‘Best in Europe’ lijst van Lonely Planet

Prachtig nieuws voor Friesland: Lonely Planet heeft de provincie verkozen tot nummer drie van de tien ‘Best in Europe’ plekken van 2018. Dat heeft de meest toonaangevende reisgids ter wereld bekendgemaakt. Wat de verkiezing nog meer bijzonder maakt, is dat een Nederlandse bestemming nog nooit zo hoog eindigde op deze beroemde lijst. Friesland mag hier dus met alle recht erg trots op zijn. Onder andere de bruisende hoofdstad Leeuwarden, het uitgestrekte landschap én het Friese Waddengebied hebben de doorslag gegeven voor deze verkiezing. Ook het feit dat Leeuwarden-Friesland in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, is een bepalende factor geweest voor Lonely Planet. De schrijvers van de bekende reisgids trekken al vijfenveertig jaar de wereld rond om bijzondere reisbestemmingen te ontdekken. Best in Europe 2018 is de zesde editie van de spraakmakende lijst met Europa’s verborgen parels.