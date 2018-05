Gazondemodag wordt Nationale Demodag Hoveniers

De derde woensdag in september is het weer Gazondemodag, de niet te missen praktijkdag voor hoveniers en groenvoorzieners. Met een nieuwe naam en invulling willen de initiatiefnemers de dag naar een nog hoger plan trekken: Nationale Demodag Hoveniers laat op 19 september a.s. in Biezenmortel de allerlaatste trends en ontwikkelingen uit ‘de levende tuin’ zien. Er komen ook grote themademonstraties met de nieuwste machines, producten en toepassingen. Schrijf vandaag nog in op www.demodaghoveniers.nl, de toegang is gratis!

Met een sterk uitgebreide onderwerpenmarkt met bomen, plantgoed, biologische plaagbeheersing en tuinbenodigdheden wil de demodag nieuwe stijl ook op het gebied van beplantingen meer laten zien. Vandaar de naamswijziging. De machinedemonstraties zijn uiteraard gebleven, want juist met die praktische insteek onderscheidt dit vakevent zich van andere bijeenkomsten. “Het aantal demonstrerende exposanten is verdubbeld en centraal gaan we zelfs twee thema’s breed uitmeten”, zegt coördinator René de Munnik van Limagrain Advanta. “In de ochtend is dat de stapsgewijze aanleg van een nieuw gazon, van bodemanalyse en bodembewerking tot graszoden leggen. In de middag staan onderhoud en herstel op het programma met de jaarlijkse opknapbeurt als insteek; bemesten, maaien, verticuteren, afzuigen, doorzaaien, werkelijk alles komt aan de orde.” Het 10.000 m2 grote demoterrein biedt uiteraard ook weer de nodige ruimte voor allerlei proef- en testvakken en een profielkuil. Zo is het effect van verschillende bodemverbeteraars en meststoffen te zien en is er aandacht voor de aanpak van storende lagen in de bodem. Ook zijn er verschillende voorbeeldgazons én een biodiversiteitsetalage met fraaie veldbloemenobjecten passend binnen een duurzaam groenbeheer. Vergroot je vakbekwaamheid en schrijf je vandaag nog gratis in voor deze leerzame dag op www.demodaghoveniers.nl. Je krijgt veel informatie, handige tips en adviezen aangereikt die direct toepasbaar zijn in je werksituatie. Er is een doorlopend programma van 09:00 tot 17:00 uur. Het event wordt gehouden op het terrein van Kuypers Graszoden in Biezenmortel.

Nationale Demodag Hoveniers is een initiatief van graszaadbedrijf Limagrain Advanta en meststoffenleverancier DCM en wordt mede mogelijk gemaakt door Stierman De Leeuw, Etesia, Vredo, Lankhaar Techniek, Stihl, Eliet, Herco Machinery, Wolterinck, Josta tuinmachines, Kuypers Graszoden, Van den Borne, Fertilab, Biocontrole, Donar Groen en Groenbeurs Haaren.