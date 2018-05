Toverland op zoek naar ijscoupe voor nieuwe vuurtoren Solaris

De opening van de grootste uitbreiding in de geschiedenis van Attractiepark Toverland komt steeds dichterbij. Over precies vijftig dagen worden het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon geopend voor bezoekers. Deze week verrees de ruim 27 meter hoge vuurtoren Solaris in Port Laguna. Voor het restaurant dat zich onderin deze blikvanger bevindt is het attractiepark op zoek naar een bijpassende ijscoupe.

Solaris is een icoon voor Port Laguna. Aan de voet van deze vuurtoren bevindt zich een restaurant waar bezoekers kunnen genieten van ambachtelijke ijscoupes. Toverland is echter nog op zoek naar dé Solaris-ijscoupe. Rik van Didden, Horecamanager, roept iedereen op om hiervoor een magische, originele creatie te bedenken. “De ijscoupe komt deze zomer daadwerkelijk op onze kaart te staan. Natuurlijk mag de winnaar de Solaris-ijscoupe als állereerste komen proeven.” Ideeën kunnen tot en met 18 juni 2018 ingezonden worden. Meer informatie is te vinden via toverland.com/ijscoupe.

Port Laguna is vormgegeven als een idyllisch havenstadje met azuurblauw water, een strand en een boulevard vol bedrijvigheid. Magie staat in dit mediterrane entreegebied centraal: met een toverstaf kunnen bezoekers hier écht toveren. Aan de boulevard, de Via Magia genaamd, komen shops, horecapunten, spellen, een show, toverkunst en de iconische vuurtoren Solaris. Vanuit hier kunnen bezoekers de overige themadelen van Toverland ontdekken. Naast Port Laguna opent Toverland op zaterdag 7 juli 2018 ook het themagebied Avalon, met de spectaculaire wing coaster Fēnix en de magische boatride Merlin’s Quest. Met deze uitbreiding van maar liefst zeven hectare is een investering van circa 35 miljoen euro gemoeid. Geïnteresseerden kunnen de bouw van Port Laguna en Avalon volgen in een making-of-serie via het YouTube-kanaal van Toverland.